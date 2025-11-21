  • Спортс
  Мостовой об игровом времени в «Зените»: «Был монолог Семака – ничего не спрашивал, все было очевидно. Не вижу смысла как дятел подходить после каждого раза»
Мостовой об игровом времени в «Зените»: «Был монолог Семака – ничего не спрашивал, все было очевидно. Не вижу смысла как дятел подходить после каждого раза»

Андрей Мостовой высказался об игровой практике в «Зените».

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями о своей форме и игровом времени в этом сезоне.

Футболист забил 6 голов и сделал 1 передачу в 14 матчах Мир РПЛ. В среднем он проводит на поле 38 минут.

– Форма-то у вас сейчас действительно неплохая и статистика говорит за вас.

– У меня было очень хорошее начало сезона. Первые три матча неплохо провел, награды лучшему игроку матча забирал, голы забивал, передачи отдавал. Но потом решили, что, видимо, я плохо сыграл одну игру, и все. Это «Зенит», это конкуренция, тут постоянно так.

Пытаюсь анализировать, внутри себя разобраться. Установка себе такая: я делаю свою работу, а как тренер решит, так и решит.

– Есть такая опция, как поговорить с Сергеем Семаком? Или в «Зените» не очень такое принято?

– У нас состоялся небольшой разговор перед «Локомотивом» с Сергеем Богдановичем. Я все понял и выслушал.

– То есть это не диалог? Полемики такой разговор не подразумевает?

– Да, это был монолог, и я не посчитал правильным что-то спрашивать. По мне все было и так очевидно.

А так Сергей Богданович разговаривает с игроками, но я не вижу смысла после каждого раза, когда не попадаю в состав, как дятел подходить и выспрашивать: а почему, а как? – сказал Андрей Мостовой.

