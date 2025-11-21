Васильев о легионерах в «Зените»: «Может, это даже и лучше. Круто, когда в топ-клубах доверяют молодым. Зато у петербуржцев шесть чемпионств подряд в РПЛ»

Дмитрий Васильев: круто, когда доверяют молодым, но у «Зенита» шесть чемпионств.

Полузащитник Дмитрий Васильев, выступающий в «Сочи » на правах аренды из «Зенита», высказался о легионерах в петербургском клубе.

– Когда ты тренировался с Венделом и Баррисом, то ощущал прогресс? Или для этого нужна постоянная игровая практика?

– С одной стороны, ты чувствуешь, что тренируешься с сильными футболистами.

И после перехода в «Сочи» это ощущается, такая практика позволяет быстро думать на поле. Но все равно без практики ты никак не наберешь тонус, не сможешь прогрессировать.

– Как реагируешь, когда к названию «Зенита» добавляют «Рио-де-Жанейро»?

– Клуб – «Зенит» Санкт-Петербург. Много иностранцев? Такая политика. Может быть, это даже и лучше.

Это означает, что ты, молодой игрок, должен еще больше работать, выходить на уровень Вендела и Барриоса .

– Но не завидуешь Кисляку или Батракову, которые получают игровую практику?

– Это круто, когда в топ-клубах доверяют молодым. Зато у «Зенита » шесть чемпионств подряд в РПЛ .

– Как относишься к золотым медалям?

– Не скажу, что горжусь ими. Рад, что они у меня есть.

Но хочется внести более весомый вклад в победу команды. Надеюсь, что это не последние мои медали, – сказал Дмитрий Васильев.