Рэшфорд об уходе из «МЮ»: «Готов к новому вызову. Никаких негативных комментариев не будет. Я видел, как уходили другие, и поступать так же не хочу»

Маркус Рэшфорд допустил уход из «Манчестер Юнайтед».

«Лично я думаю, что готов к новому вызову, следующим шагам. Когда я буду уходить, это произойдет «без обид». Вы не получите от меня никаких негативных комментариев насчет «МЮ ». Такой вот я человек.

Если я знаю, что ситуация и так скверная, то не стану делать ее еще хуже. Я видел, как уходили другие, и не хочу поступать так же. Когда уйду – я сделаю заявление, и на этом все», – сказал нападающий манкунианцев.

В текущем сезоне Рэшфорд принял участие в 15 матчах АПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

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