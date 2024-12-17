Рэшфорд о пропуске дерби: «Обидно. Что я буду делать? Сяду и поплачу. Или сделаю все возможное в следующий раз. Чувствую себя неправильно понятым, но не переживаю на этот счет»

Маркус Рэшфорд отреагировал на обвинения в непрофессиональном отношении к делу.

«Я чувствую себя неправильно понятым, но не переживаю на этот счет. Я очень простой человек. Я люблю футбол. Он с самого начала был моей жизнью.

Обидно, когда тебя не включают в состав на дерби, но это произошло. Мы выиграли, так что давайте двигаться дальше. Это разочаровывает, но с возрастом я научился справляться с неудачами.

Что я буду делать с этим? Я сяду и поплачу. Или же я сделаю все возможное в следующий раз», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед ».