Рэшфорд о пропуске дерби: «Обидно. Что я буду делать? Сяду и поплачу. Или сделаю все возможное в следующий раз. Чувствую себя неправильно понятым, но не переживаю на этот счет»
Маркус Рэшфорд отреагировал на обвинения в непрофессиональном отношении к делу.
«Я чувствую себя неправильно понятым, но не переживаю на этот счет. Я очень простой человек. Я люблю футбол. Он с самого начала был моей жизнью.
Обидно, когда тебя не включают в состав на дерби, но это произошло. Мы выиграли, так что давайте двигаться дальше. Это разочаровывает, но с возрастом я научился справляться с неудачами.
Что я буду делать с этим? Я сяду и поплачу. Или же я сделаю все возможное в следующий раз», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Генри Уинтера
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