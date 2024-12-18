Аморим о готовности Рэшфорда к новому вызову: «Он прав – у нас в «МЮ» сейчас самый сложный вызов. Я хочу помочь Маркусу, такие таланты нужны клубу»

Рубен Аморим оценил заявление Маркуса Рэшфорда.

Нападающий «Манчестер Юнайтед », не попавший ранее в заявку на матч АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1), заявил о готовности к новому вызову .

«Думаю, что он прав. У нас здесь сейчас новый вызов, и он сложный, самый сложный вызов футболе, потому что мы находимся в сложной ситуации. Это новый вызов, и надеюсь, что мои футболисты готовы к нему.

Я хочу выигрывать и помочь команде стать лучше. Поэтому мы должны стать лучше вместе с Маркусом. Мы пробуем разные способы, чтобы подстегнуть Маркуса к достижению его лучшего уровня, который он демонстрировал в прошлом.

Такому клубу нужны большие таланты, а Маркус – действительно большой талант.

Поэтому нам нужно, чтобы он выступал на самом высоком уровне, и это моя задача. Я хочу помочь Маркусу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайдет» Рубен Аморим .