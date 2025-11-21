«Краснодар» принимает «Оренбург». Быкам нужна ваша поддержка в ответном кубковом матче против оренбуржцев!
В ответном матче 1/4 Фонбет Кубка России «Краснодар» сыграет с «Оренбургом».
Матч пройдет в среду, 26 ноября, в 18:00 на стадионе «Ozon Арена».
Первый матч четвертьфинала Фонбет Кубка России закончился победой быков (3:1). Поддержите «Краснодар» в домашнем кубковом матче против «Оренбурга»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
