«Краснодар» принимает «Оренбург». Быкам нужна ваша поддержка в ответном кубковом матче против оренбуржцев!

В ответном матче 1/4 Фонбет Кубка России «Краснодар» сыграет с «Оренбургом».

Матч пройдет в среду, 26 ноября, в 18:00 на стадионе «Ozon Арена».

Первый матч четвертьфинала Фонбет Кубка России закончился победой быков (3:1). Поддержите «Краснодар» в домашнем кубковом матче против «Оренбурга»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .