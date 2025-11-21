  • Спортс
  Аленичев о Станковиче: «Когда постоянно пререкаешься с судьями, оскорбляешь их – это неправильно. Флик в «Барсе» пропустил матч с «Реалом» и сказал, что сделает выводы»
9

Аленичев о Станковиче: «Когда постоянно пререкаешься с судьями, оскорбляешь их – это неправильно. Флик в «Барсе» пропустил матч с «Реалом» и сказал, что сделает выводы»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об отставке Деяна Станковича из клуба. 

Как восприняли отставку Деяна Станковича?

– Честно, она стала неожиданной. Думал, что он доработает как минимум до зимы.

Но его поведение разозлило болельщиков, это надо признать. Так вести себя недопустимо. Не добавила позитива и месячная дисквалификация, когда тренер пропустил пять матчей.

Тот же Флик в «Барселоне» пропустил «класико» с «Реалом» и сказал, что постарается не допускать подобных ошибок в поведении, сделает выводы. А пять игр дисквалификации Станковича руководству «Спартака» как воспринимать?

Я же играл против него в Италии, Деян был агрессивным футболистом, и это нормально. Футболист должен быть по‑спортивному злым на поле.

Но когда ты постоянно пререкаешься с судьями на бровке, оскорбляешь их – это неправильно. Даже если арбитр принимает неверное решение, тренер должен сохранять самообладание, быть примером для своей команды.

Чем вам запомнился Станкович за полтора года в «Спартаке»?

– Осенью прошлого года команда выглядела потрясающе, одержала шесть побед подряд. Но весной случился провал. И в дальнейшем выправить ситуацию не удалось, – сказал Аленичев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
