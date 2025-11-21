Максименко о дерби с ЦСКА после 2:3: «Время возвращать долги. Не считаю, что у «Спартака» серьезные игровые проблемы. Мы выиграли 4 из 5 последних матчей с качественным футболом»

Максименко о дерби с ЦСКА: время возвращать долги.

Голкипер «Спартака» Александр Максименко высказался о предстоящем дерби с ЦСКА .

В матче первого круга победу одержали армейцы (3:2), забив три мяча в первые 18 минут.

– В дерби с ЦСКА мы не сможем рассчитывать на дисквалифицированного Солари, Бонгонда получил повреждение в сборной, Гарсия и Угальде вернутся из Центральной Америки только за день-два до матча…

– А что тут нового? Мы проходим через это каждую международную паузу. У «Спартака » большая обойма – и точно найдется кому сыграть.

– Спустя время можешь объяснить, что случилось в дебюте гостевого матча с армейцами?

– В футболе бывает всякое – в том числе такие отрезки, как в начале дерби. Сильная сторона ЦСКА – контратаки, и команда смогла этим воспользоваться. Сразу несколько эпизодов сложились не в нашу пользу.

Но на поле не было ощущения, что соперник откровенно сильнее. И оставшаяся часть матча это доказала. Мы были очень близки к тому, чтобы спасти игру. Горевать сейчас об этом уже нет смысла. Впереди домашнее дерби. Время возвращать долги.

Не считаю, что у нас есть какие-то серьезные игровые проблемы. Я не тренер и не аналитик. Но мы выиграли в четырех из пяти последних матчей, показывая, как мне кажется, качественный футбол, – сказал Максименко.

Матч Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА состоится 22 ноября.