«Карпин мстит «Зениту»! Если бы он выпустил Глушенкова с Перу, мы бы выиграли. Он его не выпустил в Петербурге – это акция против «Зенита». Орлов о тренере
Геннадий Орлов: Карпин мстит «Зениту»!.
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин бросил вызов «Зениту», не выпустив Максима Глушенкова в BetBoom товарищеском матче с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге.
– Почему Карпин не выпустил Глушенкова с Перу в Петербурге? Разве Максим по уровню хуже Алексея Миранчука?
– Нет, конечно! То, что сотворил Карпин, – это акция против «Зенита».
Когда сборная играет в городе, откуда у нее есть ведущий футболист, тренер обычно выпускает этого футболиста. А он его не выпустил на матч в Санкт-Петербурге. Убежден, если бы он его выпустил, мы бы не вничью сыграли, а выиграли.
Это был просто вызов «Зениту». Он мстит «Зениту», мстит! Не знаю, почему, это его личные проблемы, – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Радио «Зенит»
