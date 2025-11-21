«Карпин мстит «Зениту»! Если бы он выпустил Глушенкова с Перу, мы бы выиграли. Он его не выпустил в Петербурге – это акция против «Зенита». Орлов о тренере

Геннадий Орлов: Карпин мстит «Зениту»!.

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин бросил вызов «Зениту», не выпустив Максима Глушенкова в BetBoom товарищеском матче с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге.

– Почему Карпин не выпустил Глушенкова с Перу в Петербурге? Разве Максим по уровню хуже Алексея Миранчука?

– Нет, конечно! То, что сотворил Карпин, – это акция против «Зенита».

Когда сборная играет в городе, откуда у нее есть ведущий футболист, тренер обычно выпускает этого футболиста. А он его не выпустил на матч в Санкт-Петербурге. Убежден, если бы он его выпустил, мы бы не вничью сыграли, а выиграли.

Это был просто вызов «Зениту». Он мстит «Зениту», мстит! Не знаю, почему, это его личные проблемы, – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».