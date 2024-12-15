Аморим о Рэшфорде и Гарначо вне состава «МЮ»: «Мы должны повысить стандарты. Будут хорошо тренироваться – будут бороться за место в составе»

Рубен Аморим объяснил, почему вывел Рэшфорда и Гарначо из состава «МЮ».

Тренер «Манчестер Юнайтед » не включил Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо в заявку на матч АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).

«Ничего особенного. Закончилась одна игра, начинается новая неделя. Новая неделя, новая жизнь. Если они будут хорошо тренироваться, то будут бороться за место в составе. Они играют, потому что они талантливы. Нам нужны Рэшфорд и Гарначо.

На следующей неделе, если они будут хорошо тренироваться, они будут как все. Это касается всех. Они будут играть или сидеть на скамейке запасных.

Это не дисциплинарный вопрос. Мы должны повысить наши стандарты на поле и за его пределами. Это была обычная неделя», – сказал Аморим.

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