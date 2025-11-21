Мостовой о Батракове в Европе: «Уже способен играть в топ-командах, Испания подошла бы ему, наверное. Он уже лучший в «Локомотиве» и РПЛ»

Александр Мостовой ответил, нужно ли Сперцяну и Батракову уезжать в Европу.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил, нужно ли полузащитнику «Краснодара » Эдуарду Сперцяну и хавбеку «Локомотива » Алексею Батракову отправиться в европейские чемпионаты.

В этом сезоне Сперцян забил 6 голов и сделал 10 передач в 15 матчах Мир РПЛ . В активе Батракова 10 голов и 4 передачи в 14 играх.

– Сперцяну нужно уезжать?

– Надо этот сезон доигрывать, тем более в хорошей форме сейчас, и двигаться в Европу, в хороший клуб.

Талант есть, парень способный. Главное – не пересидеть. Он заслужил поиграть на топ-уровне. Надеюсь, «Краснодар» отпустит его.

– А Батракову?

– Та же история – уже способен играть в топ-командах. Испания подошла бы ему, наверное. Тем более он и сам говорил, что в «Барселону» хочет.

Пускай пробует. Он второй сезон играет, уже лучший в «Локомотиве» и в нашем чемпионате, – сказал Александр Мостовой.