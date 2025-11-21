  • Спортс
  • Тихий расторг контракт с «Серик Беледиеспор»: «За 4,5 месяца не получил ни одной зарплаты. Я свободный агент и открыт для предложений»
21

Тихий расторг контракт с «Серик Беледиеспор»: «За 4,5 месяца не получил ни одной зарплаты. Я свободный агент и открыт для предложений»

Тихий расторг контракт с «Серик Беледиеспор» из-за невыплаты зарплаты.

Дмитрий Тихий заявил, что расторг контракт с «Серик Беледиеспор». В турецкий клуб 33-летний защитник перешел летом.

«Я подал в клуб заявление о расторжении контракта в связи с невыплатой заработной платы. С 20-го числа я свободный агент и открыт для предложений. Надеюсь зимой найти команду.

Когда Сергей Николаевич Юран предложил поучаствовать в этом проекте, я долго не думал. Во-первых, давно и хорошо знаком с его требованиями и видением футбола – сотрудничали не в одной команде. Во-вторых, интересно было себя попробовать в первом турецком дивизионе.

Все, что хотел в спортивном отношении, я в «Серике» получил. Я открыл для себя новую лигу и регулярно играл – только три-четыре матча пропустил из-за повреждения глазницы, но уже в последних играх вернулся на поле в маске.

В футбольном отношении все было неплохо, а вот в финансовом… За четыре с половиной месяца я не получил ни одной зарплаты. У остальных ситуация примерно такая же.

Ребята подходили к турецким руководителям клуба, задавали вопросы. В ответ каждый раз слышали: «Сейчас-сейчас, немного потерпите, все заплатим». Мы продолжали играть, но всему есть предел. У многих семьи, дети. Поэтому я и принял решение разорвать контракт с «Сериком», – сообщил Тихий. 

Юран о «Серике»: «Работал с июня, получил зарплату только за два месяца. Завтра должна быть первая выплата, если нет – буду разбираться. Игрокам уже в конце сентября не платили»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
