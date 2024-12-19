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Экс-арбитр Лаос о поведении Винисиуса в матче с «Райо»: «Это нехорошо для спорта, необходимо обратить внимание»

Антонио Матеу Лаос считает, что Винисиус должен задуматься о поведении на поле.

Ранее «Реал» и «Райо Вальекано» сыграли вничью (3:3) в матче 17-го тура Ла Лиги. Бразилец вышел на замену в 2-м тайме и получил желтую карточку за недовольство решением судьи не предупреждать соперника, а спустя две минуты упал в штрафной соперника – пенальти назначен не был. Встречу обслуживал арбитр Хуан Мартинес Мунуэра.

После финального свистка Винисиус, уходя в подтрибунное помещение «Кампо де Вальекас», отреагировал на недовольные возгласы болельщиков «Райо Вальекано» в свой адрес. Бразилец показал трибуне два пальца и жест движения вниз и сказал: «В Сегунду».

«Необходимо обратить внимание на Винисиуса. Это нехорошо для спорта», – заявил экс-арбитр на Movistar+.

Вместе с тем он отметил, что Флориан Лежен заслужил желтую карточку за тактический фол: «Лежена следовало наказать, прежде чем Винисиус отреагировал таким образом, когда увидел, что этого не сделали».

Про неназначенный пенальти Лаос сказал следующее: «У нас есть невероятный инструмент –  ВАР, с ним мы увидим то, чего не может увидеть человеческий глаз, то, что произошло… Правду».

Экс-судья Итурральде о претензиях Винисиуса к арбитру: «Пенальти на нем очевидный, но бразильца следовало удалить еще до этого»

Комментатор Лама о Винисиусе: «Он играет за «Реал», если так будет протестовать игрок из команды поменьше, его удалят. Судьи не осмеливаются противостоять сильным командам, возможно»

Президент «Райо» осудил Винисиуса, пожелавшего клубу вылететь в Сегунду: «Неуместно. Футболисты должны быть профессионалами»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Estadio Deportivo
logoРайо Вальекано
logoРеал Мадрид
болельщики
видеоповторы
logoФлориан Лежен
logoсудьи
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
Хуан Мартинес Мунуэра
logoАнтонио Матеу Лаос
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