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  • В «Барсе» недовольны тем, что Винисиус избежал удаления за споры с судьей в матче с «Райо». Клуб считает, что пострадал от двойных стандартов на фоне бана Флика
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В «Барсе» недовольны тем, что Винисиус избежал удаления за споры с судьей в матче с «Райо». Клуб считает, что пострадал от двойных стандартов на фоне бана Флика

В «Барселоне» недовольны судейством в матче «Райо» и «Реала».

Вчера «Райо Вальекано» и «Реал» сыграли вничью (3:3) в матче 17-го тура Ла Лиги.

Как сообщает Mundo Deportivo, недовольство «Барселоны» вызвал эпизод с желтой карточкой Винисиуса Жуниора за споры с арбитром Хуаном Мартинесом Мунуэрой – вингер «Реала» был недоволен решением судьи не показывать карточку игроку «Райо Вальекано».

После предупреждения бразилец продолжил протестовать, но Мартинес Мунуэра не отреагировал на это. Кроме того, утверждается, что Винисиус сказал арбитру: «Пошел ты». Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес заявил после матча, что бразильца должны были удалить.

В «Барселоне» возмущены действиями арбитра в данном эпизоде и считают, что клуб понес ущерб из-за «двойных стандартов».

Напомним, в матче с «Бетисом» за споры с судьей был удален главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик – немецкий специалист получил дисквалификацию на 2 матча Ла Лиги. Если оспорить решение нек удастся, то Флик не сможет руководить командой в игре с «Атлетико».

Полученная во вчерашнем матче желтая карточка стала для Винисиуса 5-й в нынешнем сезоне Ла Лиги. Вингер «Реала» пропустит матч против «Севильи» в следующем туре.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoРайо Вальекано
logoХанс-Дитер Флик
Хуан Мартинес Мунуэра
logoЛа Лига
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дисквалификации
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