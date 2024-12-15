Президент «Райо» осудил Винисиуса, пожелавшего клубу вылететь в Сегунду: «Неуместно. Футболисты должны быть профессионалами»
Вчера «Реал» и «Райо Вальекано» сыграли вничью (3:3) в матче 17-го тура Ла Лиги. Винисиус вышел на замену в 2-м тайме и получил желтую карточку за споры с арбитром.
После финального свистка бразилец пожелал фанатам «Райо» вылететь в Сегунду после реплик в его адрес.
«Я думаю, что такое поведение зачастую неуместно, особенно такое, как у Винисиуса.
Мы должны посмотреть, что произошло, потому что если кто-то, столкнувшись с провокацией, скажет что-то неуместное или бросит предмет, затем будет предложено наказать «Райо» в Комиссии по борьбе с насилием. И в чем здесь будет вина «Райо»?
Я думаю, что футболисты должны быть профессионалами. Такого отношения к публике на трибуне быть не должно. Футболисты, начиная с игроков «Райо», должны достойно относиться ко всем болельщикам», – заявил Рауль Мартин Преса.
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