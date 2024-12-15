Винисиус пожелал фанатам «Райо» вылететь в Сегунду после реплик в его адрес. Вингер «Реала» показал два пальца и жестом вниз, уходя с поля после свистка
Винисиус Жуниор пожелал фанатам «Райо Вальекано» вылететь из Ла Лиги.
Вчера «Реал» и «Райо Вальекано» сыграли вничью (3:3) в матче 17-го тура Ла Лиги. Винисиус вышел на замену в 2-м тайме и получил желтую карточку за споры с арбитром.
После финального свистка Винисиус, уходя в подтрибунное помещение «Кампо де Вальекас», отреагировал на недовольные возгласы болельщиков «Райо Вальекано» в свой адрес. Бразилец показал трибуне два пальца и жест движения вниз, и сказал: «В Сегунду».
Напомним, Винисиус пропустит матч с «Севильей» в следующем туре из-за перебора желтых карточек.
Дикая заруба с «Райо»! «Реал» превратил 0:2 в 3:2 – и все равно не удержал победу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BeIn Sports
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