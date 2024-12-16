Ла Лига осудила выкрики «Винисиус, пляжный мяч» от фанатов «Райо» и ответ вингера «Реала» с пожеланием вылететь в Сегунду
Ла Лига осудила выкрики фанатов «Райо Вальекано» и ответ Винисиуса Жуниора.
14 декабря в матче Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Реал» сыграли вничью 3:3.
После финального свистка вингер мадридцев Винисиус отреагировал на недовольные возгласы болельщиков «Райо» в свой адрес. Бразилец показал трибуне два пальца и жест движения вниз, а также сказал: «В Сегунду».
Как стало известно, фанаты на «Кампо де Вальекас» кричали бразильцу: «Винисиус, пляжный мяч». Так игрока «Реала» высмеивают на разных стадионах после того, как он занял второе место в голосовании «Золотого мяча».
Ла Лига осудила эти выкрики, как и ответ вингера «Реала». Жалоба лиги направлена в дисциплинарный комитет.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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