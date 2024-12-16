Ла Лига осудила выкрики «Винисиус, пляжный мяч» от фанатов «Райо» и ответ вингера «Реала» с пожеланием вылететь в Сегунду

Ла Лига осудила выкрики фанатов «Райо Вальекано» и ответ Винисиуса Жуниора.

14 декабря в матче Ла Лиги «Райо Вальекано » и «Реал» сыграли вничью 3:3.

После финального свистка вингер мадридцев Винисиус отреагировал на недовольные возгласы болельщиков «Райо» в свой адрес. Бразилец показал трибуне два пальца и жест движения вниз, а также сказал: «В Сегунду».

Как стало известно, фанаты на «Кампо де Вальекас» кричали бразильцу: «Винисиус , пляжный мяч». Так игрока «Реала» высмеивают на разных стадионах после того, как он занял второе место в голосовании «Золотого мяча».

Ла Лига осудила эти выкрики, как и ответ вингера «Реала ». Жалоба лиги направлена в дисциплинарный комитет.