Комментатор Лама о Винисиусе: «Он играет за «Реал», если так будет протестовать игрок из команды поменьше, его удалят. Судьи не осмеливаются противостоять сильным командам, возможно»

Маноло Лама порассуждал об отношении арбитров к Винисиусу Жуниору.

В матче 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» вингер «Реала» сперва получил желтую карточку за недовольство решением судьи не предупреждать соперника, а спустя две минуты упал в штрафной соперника – пенальти назначен не был . Игра завершилась со счетом 3:3. Встречу обслуживал арбитр Хуан Мартинес Мунуэра.

«Баталья в первом тайме также получает желтую карточку за протест, но это даже не 5% от того, что делает Винисиус, который заслужил желтую.

В эфире я сказал, что Лежен заслуживает желтую карточку, но не Винисиус должен говорить об этом. Педро сказал, что они никогда не удаляли Винисиуса, потому что он играет за «Реал Мадрид». И это также касается игроков «Барселоны» или «Атлетико».

Если бы Винисиус играл за клуб поменьше... Но судьи, возможно, не осмеливаются противостоять более сильным командам.

Если подобные протесты будут предприняты игроком из команды, находящейся в середине таблицы, он в конечном итоге будет удален», – заявил комментатор Маноло Лама.

Экс-судья Итурральде о претензиях Винисиуса к арбитру: «Пенальти на нем очевидный, но бразильца следовало удалить еще до этого»