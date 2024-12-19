Гути о Винисиусе, пожелавшем «Райо» вылететь в Сегунду: «Нормальная реакция, прекрасно его понимаю. Он сорвался, столкнувшись с неуместными комментариями»
«Реал» и «Райо Вальекано» сыграли вничью (3:3) в матче Ла Лиги 14 декабря. После финального свистка вингер мадридцев Винисиус отреагировал на недовольные возгласы болельщиков «Райо» в свой адрес – он показал трибуне два пальца и жест движения вниз, а также сказал: «В Сегунду».
Сообщалось, что фанаты на «Кампо де Вальекас» кричали бразильцу: «Винисиус, пляжный мяч», – так они высмеивали его второе место в голосовании «Золотого мяча».
«Я тоже позволял себе какие-то жесты. Иногда вы злитесь из-за поражений или из-за того, что это был не ваш матч, и вам не хочется, чтобы вас оскорбляли с трибун. Вот и все.
Это нормальная реакция. Я прекрасно понимаю Винисиуса. Он вышел при счете 3:3, и у него не заладилось. У него была стычка с судьей, на нем не назначили пенальти. В итоге, столкнувшись с неуместными комментариями, он сорвался», – сказал бывший полузащитник «Реала».
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