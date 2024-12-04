«А в Самарской области нормальные дороги? Там денег не хватает, или они идут не туда? Порядок надо наводить везде, не только в футболе». Гаджиев о словах губернатора о коррупции

Гаджи Гаджиев оценил слова губернатора Самарской области о коррупции в футболе.

«А в Самарской области нормальные дороги? Там денег, что ли, не хватает? Или они идут не туда?

Я соглашусь с ним, что порядок надо наводить. Но делать это нужно везде, а не только в футболе», – сказал президент махачкалинского «Динамо » Гаджиев .

Сегодня Вячеслав Федорищев дал обещание по поводу своих заявлений: «Я за базар отвечу. Мы не должны финансировать преступников».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы

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