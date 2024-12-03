Генич о Федорищеве: «Его слова напоминают стендап – минус 800 млн бюджета, непрофессионализм Осинькина. Если хочешь похоронить «Крылья», это можно сделать изящнее»
Ранее Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
«Если хочешь похоронить «Крылья», это можно сделать изящнее. А не так, в лобовую. Когда он говорит – минус 800 [млн рублей бюджета], непрофессионализм Осинькина всплыл. Его слова начинают напоминать стендап-выступления. Этого становится слишком много.
Читал выступления Алаева, он, конечно, в атаку пошел об имиджевом и репутационном ущербе. Наверное, президент лиги и должен так. Справедливые слова – а вот эти два месяца что было? Сразу обратились в органы? Почему озвучили только сейчас? Почему РФС знал, а лига не знала? Значит, нет коммуникации?
Что это за человек? Почему он до сих пор не назван? Может быть, ищут в Самаре человека, который на себя повесит эти 36 миллионов?» – цитирует комментатора «РБ Спорт».
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы
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