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Губернатор Самарской области пригласил агента Андреева «на обсуждение накопившихся вопросов»: «В прямом эфире будет очная ставка. Самое страшное, когда замалчиваешь факты»

Глава Самарской области хочет устроить очную ставку с агентом Павлом Андреевым.

– В интервью вы сказали, что Павел Андреев отказался от встречи с вами. Вы сказали, что найти человека несложно, всегда найдете и его, и возможность поговорить. Как теперь будет строиться ваш диалог с Андреевым?

– Про футбол мы обязаны поговорить, 20 декабря у нас будет общественное мероприятие – в прямом эфире будет очная ставка. Самое страшное, когда ты замалчиваешь многие факты. Мы пригласим туда людей, которые ассоциируются с накопившимся вопросами и задачами в регионе. Я высылаю официальные приглашения лицам. Приглашу Павла Андреева.

Павел, я приглашаю вас 20 декабря в 10:00 в Самару, в ДС имени Высоцкого на обсуждение накопившихся вопросов, вас ждут в Самаре. Многие болельщики и спортсмены, кто многого добился.

Регион объединяют две команды РПЛ. Каждые три дня буду направлять повторные приглашения. Чтобы не было ощущение, что кого‑то не позвали. Будем обсуждать, как мы в нашем регионе жили и живем. Много конкретных вопросов. Все под эгидой добрых дел. Жизнь непростая, сложная. В прямом эфире без склеек, как есть, – сказал Вячеслав Федорищев.

Глава Самарской области просит прокуратуру проверить решения по госфинансированию футбола при Азарове и связанные с «Крыльями» сделки агентов Андреева и Трабукки (РБК)

Федорищев попросил прокуратуру проверить сделки Андреева и Трабукки с «Крыльями» на предмет извлечения личной выгоды. Агенты получали больше суммы сделки при трансферах из «Чертаново» (РБК)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Павел Андреев
агенты
logoпремьер-лига Россия
Вячеслав Федорищев
logoКрылья Советов
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