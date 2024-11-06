Лалас о демократах после победы Трампа: «Возможно, не стоит называть нацистами, расистами, сексистами, ксенофобами, гомофобами, трансфобами людей, голоса которых вам нужны»
78-летний политик из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. По данным Associated Press, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.
Лалас в твиттере отреагировал на победу Трампа: «Его пытались посадить, убить, очернить через СМИ. Этот сукин сын продолжал бороться. Если уж он не американский крутой парень, то я не знаю, кто тогда».
На его реплику ответил пользователь TurtlePower98: «Я полагаю, что судебные тяжбы демократов против него в конечном итоге навредили им самим».
«А также, возможно, стоит прекратить называть людей, которых вы хотите заставить проголосовать за вас, нацистами, фашистами, расистами, сексистами, ксенофобами, гомофобами, трансфобами, мусором, неинформированными и неумными людьми», – написал бывший футболист сборной США.
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