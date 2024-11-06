  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лалас о демократах после победы Трампа: «Возможно, не стоит называть нацистами, расистами, сексистами, ксенофобами, гомофобами, трансфобами людей, голоса которых вам нужны»
25

Лалас о демократах после победы Трампа: «Возможно, не стоит называть нацистами, расистами, сексистами, ксенофобами, гомофобами, трансфобами людей, голоса которых вам нужны»

Алекси Лаласа охарактеризовал противников Дональда Трампа.

78-летний политик из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. По данным Associated Press⁩, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.

Лалас в твиттере отреагировал на победу Трампа: «Его пытались посадить, убить, очернить через СМИ. Этот сукин сын продолжал бороться. Если уж он не американский крутой парень, то я не знаю, кто тогда».

На его реплику ответил пользователь TurtlePower98: «Я полагаю, что судебные тяжбы демократов против него в конечном итоге навредили им самим».

«А также, возможно, стоит прекратить называть людей, которых вы хотите заставить проголосовать за вас, нацистами, фашистами, расистами, сексистами, ксенофобами, гомофобами, трансфобами, мусором, неинформированными и неумными людьми», – написал бывший футболист сборной США.

Хвалил Хабиба, банил трансгендеров, назвал позором открытие Олимпиады. Что Трамп говорил о спорте по пути к президентству

Трамп в спорте – катастрофа: утопил футбольную лигу в авантюре, смял карьеру Майка Тайсона, не спас «Глазго Рейнджерс»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Алекси Лаласа
logoСборная США по футболу
logoМЛС
Алекси Лалас
Политика
соцсети
logoДональд Трамп
Камала Харрис
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бартон о победе Трампа на выборах: «Эра «воукизма» закончилась, потеряем интересных персонажей 🌈🦄. Надеюсь, здравый смысл возобладает🙏🏻🇺🇸»
62сегодня, 17:47
Лалас о победе Трампа на выборах: «Это как если бы Роналду вернулся из Саудовской Аравии в «МЮ» и привел бы их к победе в АПЛ»
30сегодня, 17:01
Хенесс о Трампе: «Он вел отвратительную избирательную кампанию. Не понимаю, почему такая замечательная страна, как США, мирится с подобным. Я бы не терпел его ни секунды»
202сегодня, 13:14
Бартон о победе Трампа на выборах: «Огромная победа свободы слова. У американского народа был простой выбор: он или Харрис и свита Diddy и Эпштейна?»
44сегодня, 12:16
Лалас о победе Трампа на выборах: «Его пытались посадить, убить, очернить через СМИ. Этот сукин сын продолжал бороться. Если уж он не американский крутой парень, то я не знаю, кто тогда»
86сегодня, 10:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дегтярев о Дзюбе в сборной: «Неправильно влиять на решения тренера путем давления через СМИ. Товарищеские матчи – важный опыт для молодых игроков, а не только шоу»
4 минуты назад
Модрич про 1:3 с «Миланом»: «Не лучшая игра «Реала», команда разобщена на поле. Это не кризис – за 12 лет в клубе я вижу подобное не впервые. Мы вернемся на свой уровень, работая в команде»
310 минут назад
Вспомните ретро-логотип «Баварии»? Ностальгический тест
319 минут назадСпецпроект
Бартон о левой повестке после победы Трампа: «Говорили, что выиграют 5:0, а проиграли 0:7. Пропагандистские машины, оторванные от реальности»
520 минут назад
Дуглас Сантос больше не легионер в России. Бразильский защитник «Зенита» получил паспорт РФ после указа Путина
11929 минут назад
Николич о 3 матчах ЦСКА без побед: «Можно назвать это мини-кризисом. С «Рубином» не хватило концентрации из-за индивидуальных ошибок»
1247 минут назад
Вальдано о «Реале»: «Без Крооса многое потеряно, они не в состоянии компенсировать это даже с лучшими игроками мира. Его присутствие оздоравливало команду, в центре нет баланса»
34сегодня, 17:50
Бартон о победе Трампа на выборах: «Эра «воукизма» закончилась, потеряем интересных персонажей 🌈🦄. Надеюсь, здравый смысл возобладает🙏🏻🇺🇸»
62сегодня, 17:47
Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Црвены Звезды», «Интер» примет «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику», «Шахтер» играет с «Янг Бойз»
91сегодня, 17:45Live
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Зенит» принимает «Ахмат», ЦСКА сыграл 0:0 с «Рубином»
655сегодня, 17:45Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Штутгарт» – «Аталанта». Ундав, Лукман и Ретеги играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
111 минут назад
Сергей Пиняев: «Осинькин – легенда для Самары. Рад, что губернатор принял решение оставить его до конца сезона. Было неприятно читать, что писали СМИ»
212 минут назад
«ПСЖ» – «Атлетико». Барколя, Асенсио, Дембеле, Симеоне, Гризманн и Альварес в основе. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
312 минут назад
«Бавария» – «Бенфика». Кейн, Олисе и Мусиала в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
312 минут назад
«Црвена Звезда» – «Барселона». Рафинья, Ямаль и Левандовски в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1113 минут назад
«Интер» – «Арсенал». Чалханоглу, Лаутро, Тареми, Мартинелли, Сака и Хавертц играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
813 минут назад
«Зенит» – «Ахмат». 2:0 – Клаудиньо и Кассьерра забили. Онлайн-трансляция
2419 минут назадLive
Балотелли выложил фото партнера по «Дженоа» в майке с надписью «Почему всегда я?»
326 минут назадФото
Рахимов о 0:0 с ЦСКА: «Рубин» был ближе к победе, очень хорошая игра. В незасчитанном голе нарушения не увидел – надо еще раз посмотреть, может»
234 минуты назад
Пономарев о матче ЦСКА в Кубке: «Дивеев пижонит, корчит из себя гладиатора, что это за телега несмазанная? Судьи гол «Рубина» отменили – идиоты и глупцы, противно смотреть»
338 минут назад