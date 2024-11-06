Бартон о победе Трампа на выборах: «Огромная победа свободы слова. У американского народа был простой выбор: он или Харрис и свита Diddy и Эпштейна?»
Джоуи Бартон прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах.
78-летний политик выиграл президентские выборы в США. По данным Associated Press, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.
Победа Трампа – это огромная победа свободы слова. И погребальный звон для мейнстримных медиа и их способа контролировать исход выборов.
У американского народа был простой выбор: он или Камала Харрис и свита Diddy и Эпштейна? На самом деле без вариантов», – написал бывший футболист «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джоуи Бартона
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