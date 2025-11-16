У Кейна 28 голов в 22 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Сегодня – дубль Албании
Харри Кейн сделал дубль в матче с Албанией.
Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн забил 27-й и 28-й голы в нынешнем сезоне.
Англичанин сделал дубль в матче отбора на ЧМ с Албанией (2:0, второй тайм).
23 гола Кейн забил в составе мюнхенского клуба, за сборную – 5.
Подробно со статистикой Кейна, проводящего 22-й матч в этом сезоне, можно ознакомиться здесь.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5197 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости