У Кейна 28 голов в 22 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Сегодня – дубль Албании

Харри Кейн сделал дубль в матче с Албанией.

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн забил 27-й и 28-й голы в нынешнем сезоне.

Англичанин сделал дубль в матче отбора на ЧМ с Албанией (2:0, второй тайм).

23 гола Кейн забил в составе мюнхенского клуба, за сборную – 5.

Подробно со статистикой Кейна, проводящего 22-й матч в этом сезоне, можно ознакомиться здесь .