  Игрок «Майами» Джонс повторил празднование Роналду в матче НФЛ с «Вашингтоном» на «Бернабеу»
Игрок «Майами» Джонс повторил празднование Роналду в матче НФЛ с «Вашингтоном» на «Бернабеу»

Игрок «Майами» Джонс повторил празднование Роналду в матче НФЛ на «Бернабеу».

Джек Джонс из «Майами Долфинс» повторил празднование Криштиану Роналду в матче НФЛ на «Сантьяго Бернабеу».

«Майами Долфинс» обыграл «Вашингтон» (16:13) в матче НФЛ, проходившем на домашнем стадионе «Реала».

В дополнительное время Джонс совершил перехват, после чего повторил празднование Криштиану Роналду – прыжок и восклицание: «Siuuuu!» После перехвата Джонса «Долфинс» совершили победную реализацию.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер НФЛ
