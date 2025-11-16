Игрок «Майами» Джонс повторил празднование Роналду в матче НФЛ с «Вашингтоном» на «Бернабеу»

Игрок «Майами» Джонс повторил празднование Роналду в матче НФЛ на «Бернабеу».

Джек Джонс из «Майами Долфинс» повторил празднование Криштиану Роналду в матче НФЛ на «Сантьяго Бернабеу ».

«Майами Долфинс» обыграл «Вашингтон» (16:13) в матче НФЛ, проходившем на домашнем стадионе «Реала ».

В дополнительное время Джонс совершил перехват, после чего повторил празднование Криштиану Роналду – прыжок и восклицание: «Siuuuu!» После перехвата Джонса «Долфинс» совершили победную реализацию.