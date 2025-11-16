Игрок «Майами» Джонс повторил празднование Роналду в матче НФЛ с «Вашингтоном» на «Бернабеу»
Игрок «Майами» Джонс повторил празднование Роналду в матче НФЛ на «Бернабеу».
Джек Джонс из «Майами Долфинс» повторил празднование Криштиану Роналду в матче НФЛ на «Сантьяго Бернабеу».
«Майами Долфинс» обыграл «Вашингтон» (16:13) в матче НФЛ, проходившем на домашнем стадионе «Реала».
В дополнительное время Джонс совершил перехват, после чего повторил празднование Криштиану Роналду – прыжок и восклицание: «Siuuuu!» После перехвата Джонса «Долфинс» совершили победную реализацию.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5186 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер НФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости