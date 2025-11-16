У Кейна 40 голов в отборах на Евро и ЧМ с 2019 года – больше всех европейцев. У Роналду 32 гола на этом отрезке
Харри Кейн забил больше всех в отборах на Евро и ЧМ с 2019 года.
Сегодня нападающий сборной Англии сделал дубль в матче с Албанией в отборе на ЧМ-2026 (2:0). Всего на счету Кейна 8 голов в 8 матчах отборочного цикла.
С начала отборочного цикла Евро-2020 в 2019 году Кейн забил 40 голов в квалификационных матчах к чемпионатам мира и Европы – больше, чем любой другой европейский футболист.
На счету Криштиану Роналду 32 забитых мяча на этом отрезке.
