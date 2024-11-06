Лалас о победе Трампа на выборах: «Это как если бы Роналду вернулся из Саудовской Аравии в «МЮ» и привел бы их к победе в АПЛ»
Алекси Лалас объяснил победу Дональда Трампа метафорой про Криштиану Роналду.
78-летний политик выиграл президентские выборы в США. По данным Associated Press, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.
Лалас написал о победе Трампа. Его попросили объяснить этот феномен футбольным языком.
«Это как если бы Криштиану Роналду вернулся из Саудовской Аравии в «Манчестер Юнайтед» и привел бы их к победе в АПЛ», – написал в ответ бывший футболист сборной США.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Алекси Лаласа
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