Алекси Лалас объяснил победу Дональда Трампа метафорой про Криштиану Роналду.

78-летний политик выиграл президентские выборы в США . По данным Associated Press⁩, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.

Лалас написал о победе Трампа. Его попросили объяснить этот феномен футбольным языком.

«Это как если бы Криштиану Роналду вернулся из Саудовской Аравии в «Манчестер Юнайтед » и привел бы их к победе в АПЛ », – написал в ответ бывший футболист сборной США.

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