Трамп в спорте – катастрофа: утопил футбольную лигу в авантюре, смял карьеру Майка Тайсона, не спас «Глазго Рейнджерс»

Денис Пузырев взъерошил волосы.

Дональд Трамп на протяжении всей карьеры в бизнесе присматривался к профессиональному спорту. Например, в 2012-м был близок к покупке обанкротившегося «Глазго Рейнджерс», а до этого инвестировал в велоспорт и американский футбол. Но все попытки стать заметной фигурой в сфере заканчивались неудачами.

Трамп не занимается спортом. Считает, что физкультура вредит здоровью

Трамп любит подчеркивать свое физическое превосходство и бодрость, особенно когда дело касается политической борьбы. Дебатируя в августе 2016-го с кандидатом от Демократической партии Хилари Клинтон, 70-летний Трамп заявлял: «Чтобы победить преступность и радикальный исламский терроризм в нашей стране, чтобы вернуть мощь нашей экономике, нужны огромные физические и моральные силы и выносливость. У Хиллари Клинтон нет такой силы и выносливости, как у меня».

Кампания 2024-го вовсе изначально строилась на постоянном противопоставлении энергичного и крепкого 78-летнего Трампа медленному и малоподвижному 82-летнему Джо Байдену.

Может возникнуть ощущение, что секрет такой формы пожилого Трампа в регулярной физкультуре, однако его биографы это отрицают. Трамп не просто не занимается спортом (если не считать любимого гольфа), но наоборот уверен, что подобные занятия приносят лишь вред.

В книге «Раскрытие Трампа» журналистов Washington Post Майка Краниша и Марка Фишера показывается отношение Трампа к физической активности: «После колледжа Трамп фактически отказался от занятий спортом. Он начал рассматривать потраченное на спорт время как потраченное впустую. Трамп считает, что человеческое тело похоже на батарею с ограниченным количеством энергии, которая только разряжается при физических нагрузках. Как-то раз он узнал, что один из топ-менеджеров его казино Джон О’Доннелл готовится к триатлонному марафону Ironman. Он вызвал его и сказал: «Из-за этого ты умрешь молодым».

В интервью New York Times в 2015 году Трамп развил эту мысль. Он заявил, что во время предвыборной кампании не соблюдал какой-либо специальной диеты или режима физических упражнений: «Все мои друзья, которые постоянно тренируются, сейчас собираются делать замену коленного или тазобедренного суставов – это катастрофа». По его словам, он воспринимает публичные выступления как лучшую тренировку.

Даже играя в гольф, Трамп экономит силы, передвигаясь по полю исключительно в гольф-каре.

Семейный капитал Трампов начался с борделя на Аляске

Биографы Трампа отмечают: несмотря на такое отношение к спорту сейчас, в юности он считался сильным игроком в американский футбол и бейсбол. «Отличный спортсмен, просто лучший из всех нас, – вспоминал его одноклассник Тед Левин. – Он легко мог бы стать профессиональным бейсболистом. Он был питчером и бросал мяч со скоростью 80 миль в час (около 130 км/час), а я кетчер, которому надо было эти мячи ловить. И после каждой тренировки у меня все руки были отбиты и становились черно-синего цвета. Мог бы он стать футболистом? Уверен, что да. У него вообще все получалось – Трамп был чрезвычайно физически одарен».

Однако 22-летний Дональд предпочел спорту работу в семейном бизнесе. К тому времени фамилия Трамп уже стала известной среди нью-йоркских девелоперов. Основателем компании был дед Фридрих Трамп, который в 1885 году в 18-летнем возрасте сбежал из родной Баварии в США, чтобы уклониться от службы в армии. Основу семейного состояния он сделал на Аляске во время золотой лихорадки. Правда, сам дедушка Трамп добычей золота в реках не занимался, но открыл на приисках популярный среди старателей бордель Artic House, где за выпивку, ночлег и секс расплачивались золотым песком.

С заработанными на Аляске деньгами Фридрих пытался вернуться в Баварию, но там его лишили гражданства – пришлось развернуться в Нью-Йорк и вложить капитал в жилую недвижимость для сдачи в аренду.

Его сын Фред Трамп успешно распорядился семейным капиталом, вкладывая деньги в строительство жилья и коммерческой недвижимости. В частности, он одним из первых открыл в Нью-Йорке супермаркеты с системой самообслуживания, где товары стоили дешевле из-за экономии на продавцах. Стать по-настоящему крупным бизнесменом Фреду Трампу позволила Вторая мировая война: он строил жилье для сотрудников судостроительных верфей на деньги федерального правительства. После войны, заручившись поддержкой властей Нью-Йорка, Фред Трамп застраивал недорогим жильем нью-йоркские районы Бруклин, Квинс и Статен-Айленд.

Дональд Трамп возглавил семейный бизнес в 1971-м в возрасте 25 лет. Он изменил подход к делу: вместо строительства недорогого жилья в спальных районах реализовывал люксовые проекты на Манхэттене. Они приносили больше прибыли и работали на пиар застройщика: всем построенным зданиям Трамп давал свое имя. Это делало его не просто богачом, но национальной знаменитостью.

Трамп пытался купить клуб в НФЛ, но лишь разрушил целую лигу

В начале 1980-х Дональд Трамп захотел закрепить статус одного из самых крупных и известных бизнесменов США. Отличным вариантом для этого он посчитал покупку клуба Национальной Футбольной Лиги (НФЛ) – самой популярной и коммерчески успешной спортивной лиги США.

В 1981-м он попытался купить за 50 млн долларов «Балтимор Колтс». Владелец этого клуба Боб Ирсей на протяжении нескольких лет был в конфликте с городскими властями Балтимора, которые отказывались выделить деньги на строительство более современной арены взамен морально устаревшего стадиона (открытого аж в 1922 году), но при этом увеличивали плату за его аренду. Для давления в переговорах Ирсей угрожал перевезти клуб в другой город. Трамп воспользовался ситуацией и сделал предложение, однако Ирсей ему отказал, а затем исполнил угрозу, перевезя клуб в Индианаполис, власти которого построили под переезд новую арену за 77 млн долларов.

В 1984-м Трамп предпринял еще одну попытку зайти в НФЛ. За те же 50 млн долларов он пытался купить «Даллас Ковбойс». Однако владелец «Ковбоев» Клинт Марчисон устроил аукцион, и предложение Трампа на 35 млн перебил нефтяной магнат Харви Брайт. Трамп назвал конкурента «глупцом, который никогда не вернет вложенные деньги». И ошибся: спустя пять лет Брайт продал «Даллас Ковбойс» за 140 млн долларов. А сейчас Forbes оценивает клуб из Техаса в 9 млрд долларов – самый дорогой в НФЛ.

Но у Трампа после срыва «Даллас Ковбойс» уже был запасной план. Перед стартом сезона 1984 года он за 8,5 миллионов долларов приобрел команду «Нью-Джерси Дженералс», которая выступала в запущенной годом ранее Футбольной Лиге США (USFL).

USFL задумана как параллельный НФЛ проект, игры в которой проходили бы с марта по июль, когда в НФЛ межсезонье. Создатели лиги считали, что привлекут любителей американского футбола на переключении между непересекающимися лигами: осенью-зимой они смотрят матчи НФЛ, а весной-летом – USFL. Тем более клубы новой лиги базировались в тех же городах, где уже были клубы НФЛ.

USFL заключила телевизионные контракты с ABC и ESPN, а матчи первого сезона 1983 года собирали от 20 до 40 тысяч зрителей. Однако интерес к новой футбольной лиге был все же ниже, чем к привычной НФЛ. Чтобы этот интерес повысить, руководство USFL предложило Трампу купить «Дженералс», чей владелец Вальтер Данкан выставил клуб на продажу.

Войдя в игру, Трамп сразу же заявил об амбициозных планах перевезти клуб из Нью-Джерси в Нью-Йорк и построить на Манхэттене домашнюю арену «Трамп Стэдиум» вместимостью 80 тысяч зрителей. «Дженералс» при Трампе подписал несколько звездных игроков из НФЛ и лидеров студенческих команд, за которыми охотились клубы НФЛ. Эти трансферы нарушали правила финансовой устойчивости USFL. Однако руководители лиги позволяли эти нарушения (даже сбитый потолок зарплат), считая, что привлечение звезд в новую лигу приведет к росту популярности и создаст положительный экономический эффект.

Интерес действительно рос, но параллельно у клубов новой лиги возникали и проблемы: из-за гонки зарплат при привлечении статусных игроков возникали убытки, которые владельцы покрывали искусственно вне размера дохода. Некоторые клубы закрывались, другие объединялись, третьи переезжали в другие города из-за проблем со стадионами: клубы НФЛ и МЛБ (главной бейсбольной лиги США) неохотно делились аренами с командами USFL.

И тут Дональд Трамп предложил владельцам других клубов USFL план, который бы разом решил все их проблемы. Суть такая: на собрании лиги владельцы клубов USFL проголосовали за предложение Трампа провести четвертый сезон лиги 1986 года не весной-летом, как предыдущие три, а осенью-зимой. То есть встык с сезоном НФЛ. За предложение Трампа проголосовали 13 из 15 владельцев.

Разумеется, подобный шаг разозлил и клубы НФЛ, которые уведомили конкурентов, что не будут делиться с ними стадионами осенью. И телевещателей, которых устраивало существование «весенней» лиги и которые не планировали транслировать осенью матчи двух турниров сразу.

Но Трамп этого и добивался. Он подал иск в суд Южного округа Нью-Йорка, обвинив НФЛ в нарушении антимонопольного законодательства. Общая сумма иска, ответчиками по которому выступали совокупно все 28 клубов НФЛ, составила 1,7 млрд долларов. Трамп уверял USFL, что нанятые им юристы без труда выиграют дело и НФЛ придется договариваться о слиянии двух лиг и ряда клубов, расположенных в одних и тех же городах, что принесет всем существенную прибыль.

План почти сработал. После судебных слушаний, которые длились 42 дня, жюри присяжных действительно признало НФЛ нарушителем антимонопольного законодательства. Но вместе с тем присяжные отметили, что действия USFL с переходом на игры осенью не продиктованы объективными причинами, а были спланированной провокацией с целью принудить НФЛ к слиянию с USFL. Поэтому вместо заявленного ущерба в 1,7 млрд долларов истец получил символическую компенсацию в 3 доллара плюс возмещение судебных издержек и оплаты задействованных в деле юристов.

Для USFL это решение стало фатальным – осенний сезон 1986 года начинать не было смысла. Официально он был отложен на год, но в реальности лига закрылась. Дональд Трамп с тех пор стал настоящим врагом НФЛ, постоянно критикуя и руководство лиги, и футболистов. Во время президентства он обратился к владельцам клубов НФЛ с требованием увольнять футболистов, которые встают на одно колено во время исполнения гимна США в знак поддержки движения Black Lives Matters. Когда владельцы клубов ему отказали, он призвал американцев бойкотировать игры НФЛ.

Выступая на встрече в Алабаме – консервативном южном штате, – Трамп заявил: «Разве вам не хотелось бы увидеть, как один из этих владельцев НФЛ, когда кто-то не уважает наш флаг, говорит: «Уберите сукиного сына с поля прямо сейчас. Вон. Он уволен. Он уволен!»

Кстати, подобные заявления поссорили Трампа и со звездами НБА. Разыгрывающий «Голден Стейт Уорриорс» Стефен Карри заявил, что отказывается от традиционного приема чемпионов НБА в Белом доме, на что Трамп тут же отреагировал в соцсетях, что сам аннулирует приглашение Карри, так как не хочет видеть человека, не понимающего: визит в Белый дом – честь для настоящего американца. Карри поддержал даже его соперник по эпохе Леброн Джеймс, назвав Трампа «задницей» и написав, что «посещение Белого дома было для спортсменов честью, пока в нем не появился ты».

Трамп пытался создать конкурента «Тур де Франс» в США, но продал гонку обезумевшему бизнесмену

Следующим спортивным проектом Дональда Трампа стал велоспорт. Там амбиции Трампа тоже зашкаливали, но результат оказался столь же неубедительным.

В 1987 году журналист CBS Джон Теш работал в Европе, комментируя «Тур де Франс». Его поразили масштаб и драматизм соревнования, и, вернувшись в США, он встретился с коллегой – баскетбольным комментатором Билли Паркером, – предложив тому выступить организаторами сопоставимой многодневки с маршрутом по восточному побережью США.

Для столь амбициозного проекта нужен был мощный спонсор, который обеспечил бы призовой фонд, способный заманить гонщиков из мировой элиты. И таким спонсором стал Дональд Трамп.

Рабочим названием велогонки было «Тур де Джерси». Но, когда в раскладе появился Трамп, ее тут же переименовали в «Тур де Трамп». Название во время первой встречи со спонсором предложил Паркер. «Когда он мне это сказал, я чуть со стула не скатился, – вспоминал потом Трамп. – Я ему говорю: «Да ты шутишь? Пресса меня сожрет живьем, если я так назову гонку». Однако Паркер легко убедил Трампа, что использование его фамилии сразу поднимет престиж проекта и привлечет к нему дополнительное внимание в мире».

Сам Трамп признавался, что в последний раз садился за руль велосипеда в 8 лет, но вложился в гонку, потому что видел потенциал в развитии велоспорта в США, который не пользовался в стране популярностью. «Это событие, которое может стать грандиозным в будущем и действительно соперничать с «Тур де Франс», – обещал Трамп в интервью NBC.

Призовой фонд первой многодневки, прошедшей в 1989 году, составил 250 тысяч долларов, включая 50 тысяч для победителя в генеральной классификации. Старт из города Олбани в штате Нью-Йорк был назначен на начало мая – в промежутке между «Тур де Франс» и «Джиро Д’Италия». Чтобы участвовать в новой гонке, многие топовые велосипедисты пропустили испанскую «Вуэльту», где призовой фонд был существенно скромнее. Финишировал «Тур де Трамп» в Атлантик-Сити на площади перед одним из казино Трампа.

Лицом велогонки протяженностью 1347 км стал американец Грег Лемонд – на тот момент главная звезда мирового велоспорта. Лемонд был культовым персонажем в Европе, но на родине его мало кто знал. Всего в гонку заявились 8 профессиональных и 11 любительских велокоманд, среди которых была и сборная СССР во главе с Вячеславом Екимовым – он выиграл в ней один из 10 этапов.

Несмотря на то, что гонка получила в США хорошую прессу, большим событием в спортивной жизни страны она не стала. И сам Трамп быстро охладел к проекту. После второго сезона «Тур де Трамп» в 1990 году он отказался от финансирования и продал долю знакомому бизнесмену и филантропу Джону Дюпону – представителю одной из богатейших семей США, сделавшей состояние на производстве пороха. Трамп пообещал, что с новым спонсором велогонку, переименованную в «Тур Дюпон», ждет «великое будущее».

В 1990-м Трамп занимался совсем другими хлопотами. Рецессия в США привела к банкротству ряда его компаний. Параллельно в суде шел скандальный бракоразводный процесс с его первой женой Иваной, которая рассказывала про неприглядные подробности их личной жизни. В результате этапы велогонки имени Трампа использовали противники всех мастей: от профсоюзов, клеймивших его за увольнения рабочих, до феминисток, требовавших засадить его в тюрьму за избиения и сексуальное насилие над бывшей женой.

После ухода Трампа под брендом «Тур Дюпон» состоялись еще 6 гонок. С одной стороны, они стали важной частью велотура: Международный союз велосипедистов повысил рейтинг «Тур Дюпон» до 2.1, сделав его самой рейтинговой многодневкой за пределами Европы. Гонка по-прежнему привлекала больших звезд: победителем последних двух «Тур Дюпон» стал гигант велоспорта Лэнс Армстронг, а в 1994-м желтая майка по итогам генеральной классификации досталась россиянину Вячеславу Екимову.

С другой стороны, интерес к гонке рос в основном за счет зрителей из Европы, а в США к велоспорту продолжали относиться холодно, что раздражало спонсоров из DuPont. Все закончилось драматично: в январе 1996 года главный спонсор веломногодневки Джон Дюпон в своем имении застрелил друга – олимпийского чемпиона по вольной борьбе Дейва Шульца. Объясняя мотивы адвокатам, 58-летний Дюпон рассказывал, что посчитал Шульца частью некого заговора с целью его убийства – а допустить этого нельзя, так как в Дюпона вселился Иисус и с его смертью погибнет вся планета.

Дюпона признали психически больным, но приговорили к 30 годам тюрьмы, где он и скончался спустя 14 лет. Сразу после инцидента компания «Дюпон» заявила о прекращении спонсорства велогонок.

Трамп запустил карьеру Майка Тайсона – для рекламы казино

Еще одним спортивным увлечением Трампа в конце 1980-х стал бокс. В 1984-м он начал развивать сеть казино в Атлантик-Сити, и считал, что поединки топовых спортсменов будут способствовать притоку публики. В 1984-м в Атлантик-Сити провели 123 турнира, в 1985-м – 144. Нередко в городе за неделю проходили по три-четыре боксерских события.

Прибыль Трампу приносила не продажа билетов – эти деньги шли на оплату гонораров боксеров. Он рассчитывал, что публика, приехавшая посмотреть бокс, заодно оставит немало денег в его казино и отелях. Собственно, все так и происходило.

Занявшись организацией боев, Трамп проявил чутье и разглядел выдающийся талант в 18-летнем Майке Тайсоне. В тот момент промоутером Тайсона был ветеран индустрии Билл Кейтон, однако после нескольких блестящих побед на ринге казино Атлантик-Сити Трамп начал убеждать молодого боксера перейти к своему близкому приятелю Дону Кингу. Трамп нашептывал: Кейтон не дает Тайсону по-настоящему много зарабатывать и обманывает, забирая слишком большой процент гонораров себе.

В 1988-м Трамп организовал для Тайсона первый супербой в его карьере против непобежденного чемпиона по версии IBF Майкла Спинкса. Это стало самым важным событием в боксе на тот момент: на кону стоял титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а в ринге впервые со времен противостояния Мухаммеда Али и Джо Фрейзера сошлись два непобедимых чемпиона мира.

Казино и отели Атлантик-Сити заполнились знаменитостями: Мухаммед Али, Брюс Уиллис, Джек Николсон, Мадонна, Шон Пенн, Стивен Кинг, звезды «Рокки» Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен, телеведущие Ларри Кинг и Опра Уинфри. Трамп сидел в первом ряду с сыном Дональдом-младшим, женой Иваной и ее отцом Милошем Зельничеком.

Трамп потратил на организацию боя 11 миллионов долларов, а получил более 25 миллионов прямой выручки. А всего этот бой принес казино Атлантик-Сити 344 миллионов долларов за выходные. В день поединка зарегистрирован и рекордный проигрыш в «Трамп Плаза» – 11,5 миллионов. «Это было потрясающее событие. Возможно, лучшее, которое когда-либо видел Атлантик-Сити», – признавался позже Трамп.

Тайсон нокаутировал Спинкса в первом раунде, а сразу после заявил, что увольняет промоутера Кейтона, начинает против него судебное дело и назначает Дональда Трампа финансовым советником. «Майк Тайсон попросил меня, и я согласился работать совместно в отношении будущих решений, которые помогут его карьере, – прокомментировал тогда Трамп. – В том числе я буду оказывать ему помощь в судебных исках против Билла Кейтона».

После этого карьера Тайсона оказалась под контролем Дона Кинга и Дональда Трампа: Кинг занимался организацией боев, а Трамп использовал Тайсона как лицо казино. Многие поклонники Тайсона уверены: именно Трамп и Кинг в итоге разрушили карьеру боксера, манипулируя им для зарабатывания денег и развращая его роскошью и излишествами. С этой версией согласен и обиженный увольнением Билл Кейтон: «Мы смотрели дальше спортивной карьеры Майка. Хотели, чтобы он постиг принципы бизнеса и стал профессиональным менеджером. Он был хорошим учеником, и все бы пошло бы по-другому, не свяжись он с Кингом».

Трамп участвовал в организации боя Тайсона с Бастером Дагласом, в котором тот потерял титул – во многом из-за того, что не готовился к поединку, а проводил время с проститутками, много пил, страдал после развода и судебных тяжб вокруг него. Но Трамп верил в возвращение чемпиона и не бросил Тайсона, даже когда тот в 1992-м году угодил в тюрьму за изнасилование 18-летней Дезиры Вашингтон «Черной мисс штата Род-Айленд». Трамп нанял адвокатов для Тайсона на личные деньги и требовал создать ему в тюрьме условия для тренировок. Он даже предлагал разрешить Тайсону боксировать во время отсидки с условием, что часть гонораров за бои пойдет в фонд помощи жертвам насилия. Но Трампу отказали.

Последним большим боксерским поединком, к которому имел отношение Трамп, стал бой между действующим чемпионом Эвандером Холифилдом и вернувшимся на ринг 42-летним Джорджем Форманом в апреле 1991 года.

Менеджеры боксеров искали спонсора, который оплатит гонорары. За право спонсировать бой спорили два казино в Атлантик Сити – Caesars и Trump Plaza. Победило казино Трампа за 11,5 млн долларов – на полмиллиона больше конкурентов.

Подготовка шла активно, но за 10 дней до боя Трамп резко известил промоутеров: все отменяется из-за начала Войны в заливе – военной операции США в Ираке. «Я сначала подумал, что это какая-то шутка, – вспоминал промоутер Формана Боб Арум. – Когда новости ушли в прессу, я организовал пресс-конференцию, на которой сказал, что бой отменят, если только десантники Саддама Хуссейна высадятся на пляжах Атлантик-Сити. Но Трамп настаивал, что «не время организовывать такие развлечения, когда в Ираке гибнут американские солдаты».

Промоутер Холифилда Дэн Дува и Боб Арум бросились спасать бой. Они приехали в офис Трампа в Манхэттене на личный разговор. «Трамп был очень спокоен и даже расслаблен. Он сказал нам: «Ребята, я в курсе, что у нас была сделка, и знаю, что обещал вам дать денег, но вы их не получите». Дэн возразил: «Но у нас же есть контракт!» – а Трамп посмотрел на него и очень спокойно сказал: «Ну, ты можешь подать на меня в суд, если хочешь».

Дело не только в патриотической позиции Трампа и американской операции в Ираке. Просто все это происходило в период жесткого финансового кризиса – того самого, из-за которого Трамп отказался от спонсорства велогонки. В итоге промоутеры, у которых не было другого выхода – найти нового спонсора за неделю до боя нереально, – все же договорились с Трампом о новых условиях. Трамп согласился выделить 1 миллион долларов и отдать им все доходы от продажи входных билетов. В итоге они выжали оттуда 9 миллионов.

«Я до сих пор злюсь на Дональда Трампа, потому что он нас обманул, – вспоминал Арум. – Он просто тупо кинул нас с Дэном на 2,5 миллиона долларов».

Зато Майк Тайсон сохранил с Трампом дружеские отношения.

«Слушайте, я черный ублюдок из беднейшего города страны. Я многое перенес в жизни. И я знаю Трампа. Когда я встречаю его, он жмет мне руку и уважает мою семью. Никто из них – ни Барак Обама, никто другой – не сделал бы этого. Так что я голосую за Трампа», – говорил Тайсон репортерам в 2016 году во время первой предвыборной кампании Трампа.

Трамп мог спасти от банкротства «Глазго Рейнджерс», но вместо этого инвестировал в гольф

В конце марта 2012 года синяя часть Глазго с надеждой обсуждала слухи. Той весной их уже не волновало вечное противостояние с «Селтиком». Речь шла о выживании – «Рейнджерс» с февраля висели под процедурой банкротства. Управление клубом передано внешней администрации, которая до июня должна была найти какой-либо способ погасить долги. Или ликвидация.

И вот инсайд: есть целых три претендента на роль спасителя. Это консорциум местных бизнесменов во главе с бывшим гендиректором клуба Полом Мюрреем, сингапурский бизнесмен Питер Лим и американский миллиардер Билл Миллер. Вскоре объявился и четвертый желающий спасти «Рейнджерс» – Дональд Трамп.

Казалось, при таком числе потенциальных спасителей «Рейнджерс» ничто не угрожает. Тем более в первых сообщениях о банкротстве говорилось, что процедура запущена, потому что руководство клуба не заплатило налоги на 9 млн фунтов. Сумма в 9 миллионов не выглядела препятствием для сделки – ведь речь об одном из самых старых и важных клубов европейского футбола.

Среди претендентов Дональд Трамп выглядел неожиданной, но при этом вполне реальной кандидатурой. Еще в 2005 году он объявил о планах построить на северо-востоке Шотландии «лучшее в мире» поле для гольфа.

Гольф – страсть Трампа. По словам одного из величайших гольфистов всех времен и постоянного спарринг-партнера Трампа Джека Никлауса, есть единственная вещь, которую Трамп любит больше денег, – гольф.

Начиная с 1999 года, Трамп инвестировал в создание собственной сети гольф-курортов. Сначала открывал в США, но затем стал рассматривать и Шотландию. Проблема шотландского проекта – его надо было согласовать с Советом графства Абердиншир. Участок, который выбрал Трамп для строительства курорта с 2 полями по 18 лунок, роскошным отелем и люксовыми виллами под продажу находился на границе уникальной природной зоны с прибрежными песчаными дюнами, краснокнижными растениями и животными. Защитники природы сразу высказались против, местные жители, привыкшие к тихой жизни, тоже были в ужасе.

Чтобы получить разрешение, Трамп использовал весь арсенал убеждения. Чиновникам из совета он обещал рабочие места и инвестиции в местную экономику. Экологов убеждал, что природа от строительства гольф-курортов только выиграет: «Каждое поле для гольфа, которое я построил, получило награды за защиту окружающей среды. Я не думаю, что кто-то получил столько наград, сколько мы», – утверждал Трамп. – «Когда мы закончим, местность здесь станет экологически чище, чем до этого. Возможно, на этом я потеряю много денег. Да, я мог бы и сэкономить, но я не жалею средств, когда речь идет об окружающей среде».

Жителей окрестных деревушек он успокаивал, обещая наблюдательный совет с их участием, без одобрения которого ничего не сделать. А широкой шотландской общественности, подозрительно настроенной по отношению к американцу, Трамп через медиа рассказывал истории о своих шотландских корнях. Его мать Анна Мари Трамп, в девичестве Маклауд, действительно родилась в Шотландии и принадлежала к старинному клану Маклаудов (тех самых, про одного из которых снят сериал «Горец»). Трамп утверждал, что ощущает себя шотландцем и ходит в пресвитерианскую церковь – доминирующего в Шотландии направления протестантизма.

В результате столь массированной кампании Трамп получил все необходимые разрешения на стройку, однако время от времени сталкивался с протестами шотландцев. Болельщики оказавшегося на грани катастрофы «Глазго Рейнджерс» рассчитывали, что склонный к популистским жестам Трамп спасет их клуб для улучшения имиджа.

Однако уже в апреле 2012-го стало ясно, что финансовое положение «Рейнджерс» гораздо хуже. На официальном сайте клуб опубликовал сообщение аудиторов, которые обнаружили, что общая сумма долга – 134 миллиона фунтов.

Основной долг – более 93 миллионов фунтов – это налоговые последствия схемы, по которой «Рейнджерс» обходили законодательство, подписывая игроков. Когда главным тренером клуба был Дик Адвокат, «Рейнджерс» покупали дорогостоящих звезд: Джованни ван Бронкхорста, Андрея Канчельскиса, Рональда де Бура, Туре Андре Фло. Те соглашались на переход, потому что могли заработать в Глазго больше, чем АПЛ. Для этого «Рейнджерс» создали фонд в иностранной юрисдикции, куда перечислялись зарплаты футболистов. Этот фонд не облагался шотландскими налогами на доходы физлиц, поэтому игроки получали суммы, с которых не платили отчислений.

Налоговая служба пересчитала все контракты и доначислила все неуплаченное в казну, и долг повис не на игроках, к которым претензий не возникло, а на работодателе, который организовал схему. А всего кредиторами «Рейнджерс» стали 276 физических лиц, компаний и государственных организаций. «Рейнджерс» оказались за что-то должны 40 тысяч фунтов даже злейшим врагам из «Селтика».

Новая сумма долга убила надежды на спасение. Инвесторы, еще вчера обещавшие прийти на помощь, тут же отказались от намерений – спасать клуб с такой долговой нагрузкой и неясными перспективами не хотел никто. Последним ряды спасителей покинул Трамп. В мае 2012-го он подтвердил, что рассматривал приобретение «Глазго Рейнджерс», но передумал: «Мы серьезно присматривались к клубу, но решили уйти. Для нас это просто не имело финансового смысла, хотя это отличный клуб. Мы надеемся, что кто-нибудь вмешается и снова сделает «Рейнджерс» великими».

Спустя два месяца, в июле 2012 года, он открыл курорт Trump International Golf Links в Шотландии. Сегодня Трампу принадлежит 17 гольф-курортов в США, Шотландии, Ирландии, Омане и Дубаи с совокупной годовой выручкой 555 млн долларов.

Обещания, которые Трамп всем давал перед началом строительства, так и не исполнились. Из-за создания курорта 15% территории со статусом «зона особого научного интереса» – около 150 гектаров движущихся песчаных дюн – уничтожили, просто разровняв песок бульдозерами.

Количество созданных им рабочих мест оказалось гораздо ниже заявленной цифры в 6 тысяч. Наблюдательный орган с участием местных жителей был распущен в 2013-м – через год после открытия курорта. А местные власти, которые выдали разрешение на строительство, Трамп шантажировал угрозами свернуть все свои инвестиционные планы в случае строительства рядом ветряной электростанции, которая изуродует местность курорта.

Трамп пытался купить «клуб Пабло Эскобара» в Колумбии

Последней известной попыткой Трампа войти в мир профессионального спорта стала несостоявшаяся покупка колумбийского футбольного гранда «Атлетико Насьональ» из Медельина. Это был экстравагантный выбор со всех сторон.

Во-первых, «Атлетико», к тому моменту 14-кратный чемпион Колумбии и первый в истории страны победитель Кубка Либертадорес, прославился как «клуб Пабло Эскобара» – крупнейшего наркоторговца планеты. В начале 1980-х Эскобар, превращаясь в респектабельного бизнесмена и политика, приобрел футбольный клуб, в котором увидел идеальную схему для отмывания заработанных на продаже кокаина денег. Для этого он сильно завышал в отчетах выручку, полученную от продажи входных билетов, а также легализовывал преступные доходы с помощью дорогостоящих трансферов.

Биографы Эскобара пишут, что постепенно он проникся искренней любовью к игре и стал фанатом «Атлетико». К тому же в чемпионате главным соперником «Атлетико Насьональ» был клуб «Америка», который принадлежал конкурирующему наркокартелю из Кали, и для Эскобара было важно показать превосходство над ними со всех сторон.

Во-вторых, история с покупкой Трампом колумбийского клуба кажется странной из-за периода: на момент переговоров уже стартовала его предвыборная кампания, одним из главных нарративов которой стала угроза для США от мигрантов из Латинской Америки. Незадолго до этого в одном из публичных выступлений Трамп заявил: «Они посылают к нам людей, у которых много проблем, и те приносят эти проблемы с собой. Они везут сюда наркотики. Они приносят нам преступность. Они насильники».

Появление нового владельца с такими высказываниями наверняка вызвало бы беспорядки в Колумбии.

Впрочем, сначала Трамп не светился в сделке, используя в качестве фронтмена делового партнера – итальянского бизнесмена Алессандро Прото. Прото – владелец риелтерской фирмы, которая, в частности, занимается продажами люксовых апартаментах в зданиях, принадлежащих Трампу. Среди его клиентов – Криштиану Роналду, который в 2016 году приобрел у Прото 760-метровый лофт в нью-йоркском Трамп Тауэр за 18,5 млн долларов.

Среди других активов Прото была и доля в фешенебельном отеле в Медельине. Он говорил колумбийской прессе, что покупка «Атлетико Насьональ» продиктована желанием увеличить присутствие на рынке, который считает перспективным.

Однако быстро стало понятно, что за спиной Прото маячит Дональд Трамп, и сделка по покупке футбольного клуба сорвалась: владельцы «Атлетико Насьональ» отклонили вроде бы уже согласованное предложение на 100 млн долларов, потребовав 150 миллионов.

И тут Трамп уже не сдерживался: «Для нас это предложение неприемлемо! – цитировала Трампа New York Post. – Может быть, они думают, что мы тупые? Мы им предложили 100 миллионов – отличные деньги! Но предложить больше не готовы. Для нас этот вопрос теперь закрыт навсегда. Лучше присмотримся к другим колумбийским клубам».

Однако с тех пор про интерес Трампа к колумбийским (или каким-либо еще) спортивным клубам ничего не слышно. Может, и к лучшему.

Фото: Gettyimages.ru /Chris Kleponis-Pool, Buda Mendes, Matt Roberts, Bettmann, Ian Walton, Steve Eason, Jeff J Mitchell, Scott Nelson