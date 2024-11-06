Хвалил Хабиба, банил трансгендеров, назвал позором открытие Олимпиады. Что Трамп говорил о спорте по пути к президентству

А что в спорте говорили о нем?

Дональд Трамп – новый президент США. Выиграл выборы и уже готовится вступать в должность второй раз.

Недавно мы рассказывали , как Трамп заходил в разные виды спорта в течение жизни. В 2024-м политик тоже не выпадал из спортивной жизни.

Банил трансгендеров, воспоминал игру в американский футбол, критиковал открытие Олимпиады-2024. Главные спортивные мысли Трампа в гонке

По ходу борьбы за место президента кандидатам всегда приходится говорить на тонны возможных тем, а уж Дональд Трамп тем более цепляет любые шансы заявить о чем-нибудь поярче.

Про спорт тоже говорил регулярно.

● Выступил против мужчин в женских соревнованиях , разговор возник еще в апреле. «Президент Трамп недвусмысленно дал понять, что он не поддержит участие мужчин в женских видах спорта – это безумная и несправедливая реальность, которую допустили радикальные левые политики, такие как Камала Харрис. Вернувшись в Белый дом, президент Трамп немедленно примет меры по защите женщин и девочек», – заявил представитель кампании Трампа.

За несколько дней до выборов сам Дональд подтвердил: «Конечно, мы будем держать мужчин подальше от женских видов спорта». Намек на обещание во время предвыборной программы: Трамп заявил, что полностью запретит трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин.

Тема обострилась во время Олимпиады, когда вспыхнули споры о боксершах Иман Хелиф из Алжира и Линь Юй-тин из Тайваня. Их в 2023-м исключили с чемпионата мира, который проводит непризнанная теперь Международным олимпийским комитетом федерация во главе с россиянином Умаром Кремлевым, в Париже-2024 обе выиграли по золоту. Удивительно, но как раз накануне выборов в медиа всплыли сомнительного происхождения инсайды о медицинских особенностях Иман Хелиф .

● Вспоминал игру в американский футбол в юности для ютуб-канала Bussin’ With The Boys в октябре: «Я тоже играл. Мне это не особо нравилось. Я был тайт-эндом (игрок, способный как принять пас, так и поставить блок сопернику – Спортс)... Мог хорошо ловить мяч, но мне не очень нравилось, что какой-то парень, который целыми днями тренировался и был родом из плохого района, жестко отбивал мяч».

● Не оценил церемонию открытия Олимпиады в Париже : «Я посчитал, что церемония открытия была позором, на самом деле. Послушайте, я не против кого-то. Я человек очень широких взглядов. Но для меня то, что они сделали, было позором», – сказал для Fox News.

И сразу добавил, как бы повлиял на церемонию Лос-Анджелеса-2028, если такая возможность появится в случае его переизбрания президентом: «У нас не будет «Тайной вечери» в том виде , как ее изобразили в ту ночь [на церемонии в Париже]».

Трамп высказывался и про отдельных спортсменов. Например, несколько раз хвалил Хабиба Нурмагомедова .

Июнь: «Хабиб завершил карьеру с результатом 29-0, не проиграл ни одного раунда. Вероятно, он величайший боец всех времен. Я встретил его на турнире UFC в Нью-Джерси. Он очень умный парень. Его ждет большое будущее».

Август: «Лучший боец в истории? Думаю, это Хабиб. Насколько он хорош? Нурмагомедов остановился на рекорде 29-0, но остановился после смерти отца. Он ни разу не проиграл и раунда. У меня с ним недавно состоялся потрясающий разговор, но мы не говорили о боях».

Ноябрь: «Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов – величайшие бойцы UFC? Не знаю. Хабиб очень тихий, немногословный. Но когда он побеждает, становится просто безумцем».

О президенте UFC Дане Уайте тоже отзывался превосходно : «Нет никого лучше Даны. Всегда говорю: «Всех можно заменить, кроме Уайта». Этот парень ищет бойцов по всему миру. Ему плевать, откуда, даже если он эти страны никогда раньше не знал. Именно там он находит лучших».

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Мнения, конечно, отличаются радикально – а как же.

Пик комплиментов – после покушения летом, когда стрелок ранил Трампа в ухо во время выступления в Пенсильвании, а пуля не попала в голову, только потому что Дональд в этот момент повернулся.

Дана Уайт высказался первым: «Я летел в Италию, когда мой телефон начал разрываться от сообщений об этом событии. Я в полном шоке от покушения на Дональда Трампа. Не знаю, все ли плохо с Трампом, но я молюсь о том, чтобы Дональд был здоров на все 100%. Трамп − самый жесткий и самый стойкий американский засранец на этой планете. Надеюсь, что трусливый слабак, совершивший покушение, получил по заслугам. Не могу дождаться съезда республиканцев, чтобы выйти на сцену с Трампом».

Позже Уайт отдельно хвалил Трампа: «Трамп − один из самых жестких и стойких людей которых я когда-либо встречал в жизни. Этот парень − самый настоящий американский засранец всех времен». И назвал «лучшим бойцом в истории» .

Восхищались бывшие и нынешние бойцы UFC. Например, Конор Макгрегор отметил амбиции: «78-летний миллиардер должен отдыхать на яхте и разъезжать по гольф-клубам. Но это не так. Он в Пенсильвании уворачивается от пуль. Он устроил этот забег из-за любви к своей стране».

Колби Ковингтон тоже поддержал Трампа: «Президент Трамп − самый жесткий человек на планете».

Боксер и блогер Джейк Пол высказался ярче: «Это вам для понимания, чьей победы хочет Бог. Когда вы пытаетесь убить божьих ангелов и спасителей мира, их становится только больше. Добро всегда побеждает зло».

Менеджер Али Абдель-Азиз обвинил в покушении демократов, а баскетбольный тренер Стив Керр назвал случившееся «Ужасным днем для США».

Конечно, другой лагерь Трамп бесит. И сам по себе, но еще больше – после неосторожных высказываний.

Например, на мероприятии Федерации черных консерваторов он заявил, что афроамериканцам очень понравилось его фото под арестом. Трамп арестовывали по делу о попытке повлиять на выборы в штате Джорджия: «Когда было сделано то фото, снимок стал номером один. И знаете, кто оценил и принял его больше, чем кто-либо другой? Черное население».

Баскетболист Чарльз Баркли жестко отреагировал: «Хочу сказать следующее: если я увижу чернокожего человека, идущего с тем фото Трампа, я ударю его по лицу. Меня самого арестуют? Заплачу выкуп и пойду праздновать. Если бы я был на том гала-концерте, я бы встал и вышел.

Это было оскорблением для всех чернокожих людей. Нельзя приравнивать историю чернокожих – нас дискриминировали – с его положением. Во-первых, он миллиардер, и его преследуют за то, что он сделал неправильные вещи. Я бы встал и вышел, потому что это нечестное сравнение. Он миллиардер, у него была прекрасная жизнь. Он был президентом Соединенных Штатов. Оскорблять чернокожих людей, подвергавшихся дискриминации все эти годы, ставить их в ту же категорию... Меня бы это оскорбило».

Незадолго до выборов главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович выдал на пресс-конференции целый монолог , назвал Трампа «самым большим нытиком, который жил на Земле» и «худшей версией пятиклассника, который всех обижает».

Зацепило даже футбольный мир. В июле высказался почетный президент «Баварии» Ули Хенесс : «Каждое утро, когда я просыпаюсь в Тегернзе и чищу зубы, я счастлив, что живу Германии. Представьте, каково жить в США, если Трамп – ваш президент».

Защитник «Ромы» Матс Хуммельс сравнивал мадридский бойкот «Золотого мяча» с методами Трампа: «Использование таких высказываний, как «отсутствие уважения» (клуб такого не говорил, звучало от инсайдеров – Спортс), когда вы не выиграли в голосовании – это такие трамповские черты. И, к сожалению, это просто неуважение по отношению к другим. Это плохо. Нет сомнений, что кто-то из игроков «Реала» заслужил «Золотой мяч», но есть и другие фантастические игроки. Не поехать и не воздать им должное – это плохо».

Некоторые переметнулись из одного лагеря в другой: например, бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан : «На самом деле я сперва даже поддерживал Дональда, но потом узнал его получше. Изначально считал, что он молодец; не самый типичный кандидат из Степфорда. Подумал, что это позитивно. Но потом я узнал его получше.

Сомневался, что у него есть шанс, и поэтому просто хотел, знаете ли, повлиять на нашу традиционную политику, которая мне не нравится. Главное – университет Трампа. Он украл 4 миллиона долларов у моего друга, которому пришлось подать в суд, чтобы вернуть деньги. Майк Пенс (речь об обвинениях в мошенничестве, возникших в связи с программой обучения в сфере недвижимости в университете Трампа. Политик заплатил 25 миллионов долларов, чтобы урегулировать судебные иски – Спортс).

Вы хотите назначить президентом человека, который не делает даже те вещи, которые в его же собственных интересах. Вы не можете этого отрицать, таков Дональд Трамп».

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Фото: Gettyimages /Chip Somodevilla, Win McNamee,Isaiah Vazquez/Clarkson Creative, Pool, Sean M. Haffey, Julio Aguilar; East News /FRANCK FIFE/AFP/East News