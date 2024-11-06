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Бартон о победе Трампа на выборах: «Эра «воукизма» закончилась, потеряем интересных персонажей 🌈🦄. Надеюсь, здравый смысл возобладает🙏🏻🇺🇸»

Джоуи Бартон провозгласил конец эры современной повестки после выборов в США.

78-летний политик выиграл президентские выборы в США. По данным Associated Press⁩, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.

Так Бартон отреагировал на твит одного из пользователей соцсети об итогах выборов: «Эра безумия наконец-то закончилась».

«Эра «воукизма» закончилась. Несколько интересных персонажей мы потеряем 🌈🦄.

Надеюсь, здравый смысл возобладает🙏🏻🇺🇸», – написал в ответ бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

«Воук», «вокизм» или «воукизм» – политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. К концу 2010-х годов термин приобрел более общее значение: «связанный с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом, активизмом».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Джоуи Бартона
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