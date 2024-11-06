Бартон о победе Трампа на выборах: «Эра «воукизма» закончилась, потеряем интересных персонажей 🌈🦄. Надеюсь, здравый смысл возобладает🙏🏻🇺🇸»
78-летний политик выиграл президентские выборы в США. По данным Associated Press, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.
Так Бартон отреагировал на твит одного из пользователей соцсети об итогах выборов: «Эра безумия наконец-то закончилась».
«Эра «воукизма» закончилась. Несколько интересных персонажей мы потеряем 🌈🦄.
Надеюсь, здравый смысл возобладает🙏🏻🇺🇸», – написал в ответ бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».
«Воук», «вокизм» или «воукизм» – политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. К концу 2010-х годов термин приобрел более общее значение: «связанный с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом, активизмом».
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