Дивеев после 0:2 в дерби: «Знали, что «Спартак» будет провоцировать ЦСКА, они вели в счете. Мойзес начал вестись, сказали ему, что не надо»

Игорь Дивеев сказал, что игроки «Спартака» занимались провокациями в дерби.

ЦСКА уступил красно-белым (0:2) в 14-м туре Мир РПЛ .

– Миралем Пьянич особо настраивал на дерби? Он ведь опытный игрок.

– Все были настроены и каждый настраивался по‑своему. Были речи и перед матчем, и в перерыве. Все все понимали.

– Старались как‑то не перегнуть, чтобы не усугубить ситуацию?

– Понятное дело, знали, что «Спартак» будет нас провоцировать, они вели в счете. Все мы понимали, что не надо лезть, но Мойзес начал вестись. Сказали ему, что не надо и что это делается специально.

– Были эдаким голосом разума?

– Ну, это уже не первый раз. Понимаю, для чего это. Не только со «Спартаком».

– Насколько это по‑футбольному?

– Нормально, просто надо держать себя в руках.

– Если бы продолжили играть полными составами, у ЦСКА было бы больше шансов отыграться?

– Если бы… Думаю, что да, – сказал защитник армейцев.

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