Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо

К этому все и шло.

Грубый матч и безнаказанность от судей привела к тому, что в середине второго тайма дерби ЦСКА – «Спартак» (при 0:1) возникла потасовка.

Армейцы заканчивали вдевятером, «Спартак» победил 2:0.

Как подрались: началось с подката, Роша махнул по двоим, ВАР удалил спартаковца вдобавок

И так закипающий матч надолго прервали подкат защитника ЦСКА Матвея Кисляка на Эсекиэле Барко и вспыхнувший после фола Виллиана Роши конфликт.

Толкались обе команды почти в полных составах, но ключевые – вот эти несколько секунд. В центре внимания Роша, Руслан Литвинов и Срджан Бабич.

Сначала Рошу, сфолившего после Кисляка на Манфреде Угальде, схватил за лицо Литвинов. Бабич был рядом.

Игрок ЦСКА разозлился и махнул по лицам всем, кто был рядом. И так вышло, что попал не только в Литвинова.

Следом явно задел и Бабича, серб светил разбитой губой.

Главный судья Алексей Сухой удалил Рошу сразу, был готов продолжить игру, но после ВАР-подсказки от Сергея Карасева и просмотра дал красную и Руслану Литвинову тоже. «Литвинов, разнимая эпизод, получил акцентированный удар по затылку. За это красная карточка Руслану», – так увидел эпизод телеграм-канал «Спартака».

«Прежде всего удар сзади от Виллиана Роши, он поступил некрасиво, – сказал после игры Наиль Умяров на «Матч ТВ». – Мне не понравилась реакция его, а после этого... Это дерби. Считаю, не совсем корректно так себя вести . Видел удар игрока ЦСКА, это не совсем украшает игру. Дерби, эмоции, но не первый раз с одними и теми же людьми это происходит».

Карточек за эпизод могло бы быть явно больше. Например, эск-судья Алексей Николаев на «Матч ТВ» уверенно говорил, что желтую вполне заслуживал как минимум форвард ЦСКА Сауль Гуарирапа, потому что тоже хватал соперника за лицо.

Что было до? Где упущенные желтые?

По ходу матча возникало много конфликтов и жестких эпизодов, а Алексей Сухой не давал карточек. Выглядит так, что он выпустил эту жесткость из-под контроля.

Угальде бил по голове Игоря Дивеева – вероятно, Сухой позволил продолжить, потому что мяч остался у ЦСКА, но потом к моменту не вернулся и желтую не дал.

Срджан Бабич вот так заваливал в центре поля – тоже тянуло за карточку, а ее не было.

Литвинов захватывал соперника в своей штрафной за шею перед подачей углового. Многие герои вспышки на красные карточки уже бывали в эпизодах, где их можно было приземлить желтыми.

После двойного удаления пропущенных карточек тоже было еще много. А третье удаление получил Иван Обляков, когда плечом въехал в лицо Данилу Пруцеву. Он извинился, выглядел виноватым – но даже если раскаялся потом, сам эпизод выглядел слишком грубо.

Тот же Алексей Николаев – за то, что желтую надо было давать и за фол на Бонгонда в самом начале, и за то, как Мойзес пытался поднимать спартаковца Пруцева руками с газона. То есть намного больше желтых ЦСКА, несмотря на то, что и так у армейцев два удаления.

«Мне это не понравилось, так нельзя. И я о своей команде в первую очередь, – признался Марко Николич после игры. – Не надо хулиганить на поле , надо концентрироваться на футболе и на футбольных вещах. Нельзя себя так показывать: есть футбол, есть профессиональный подход. Я не только про Виллиана. Мы пропустили в раздевалку из-за мастерства одного игрока, допустили ошибку сами. Гол все решил, после этой драки футбола толком не было».

«Спартак» выиграл голом Бонгонда. Он проснулся

Где-то между кучей драк и конфликтов «Спартак» забил – под конец первого тайма. Тео Бонгонда ворвался и положил в дальний угол. А Хесус Медина перекинул Игоря Акинфеева из-за штрафной при выходе один на один уже глубоко в добавленное время.

● У «Спартака» пять побед в последних шести матчах – форма достойная. Хотя 0:3 от «Краснодара» этот отрезок портят.

● «Спартак» не проигрывает ЦСКА с февраля 2022-го , тогда тренером был еще Паоло Ваноли, а за армейцев выходил Марио Фернандес. С тех пор в шести матчах три победы «Спартака» и три ничьих.

● Снова забил Тео Бонгонда: второй мяч в сезоне. Первый был пять дней назад – «Пари НН». До этого Бонгонда не забивал аж шесть месяцев, зато проснулся в такой важный момент.

«Спартак» стал пятым, обогнали как раз ЦСКА. До «Динамо» два очка, но чемпионская тройка в отрыве на шесть, догонять очень сложно.

Дальше «Спартак» играет с «Ростовом» в Кубке, потом с «Акроном» и «Локомотивом». Все три матча – дома. Закончат ноябрь в гостях против «Ростова». ЦСКА встретится с «Рубином» (в гостях), это Кубок, «Крыльями» (в гостях), «Ростовом» (дома), и еще два раза с «Рубином» (оба – дома).

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