Хавбек «Спартака» Медина про гол в дерби: «Рад снова забить. Праздновал с уважением, для фанатов это важно. ЦСКА – это мое прошлое, уважаю его»

Хесус Медина высказался о праздновании своего гола в дерби с ЦСКА.

«Спартак» обыграл армейцев в матче 14-го тура Мир РПЛ (2:0).

Парагваец, ранее выступавший за ЦСКА, забил в компенсированное ко второму тайму время. Полузащитник уже во второй раз отличился за «Спартак» в дерби с красно-синими.

«Упорный труд, рад снова забить. Я праздновал этот гол с уважением, потому что знаю, что для фанатов это важно – это мое прошлое, и я отношусь к нему с уважением.

В дерби всегда много борьбы. Мы знали, как играть, и рады, что одержали победу!» – сказал Медина .

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