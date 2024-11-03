Пруцев – герой победы «Спартака» над ЦСКА. Но это печальный уровень дерби

Качество ближе ко второй восьмерке.

ЦСКА и «Спартак» выдали тяжелое дерби: эмоциональное из-за стычек и спорного судейства Алексея Сухого (тут больше ни слова об арбитре – дальше только о тренерских решениях и действиях игроков), но разочаровывающее по качеству.

Ожидания перед матчем: «Спартак» контролирует мяч, а ЦСКА давит на фланги и вылетает в контратаки. Казалось, Марко Николичу удобен такой сценарий: ЦСКА в порядке сзади и опасен при быстрых отрывах, а команда Деяна Станковича вязнет против отдающих инициативу, уязвима при скоростных ответах.

Прогноз частично сбылся: «Спартак» реально слаб в позиционных атаках. Зато оборвали ЦСКА между линиями, ничего не допустил в контрвыпадах.

Вот два главных решения Станковича:

1. «Спартак» атаковал в 4-3-3, но при обороне использовал 5-4-1 , где Маркиньос становился левым латералем для персональной опеки Милана Гайича. Бразилец дисциплинированно падал назад, позволяя Олегу Рябчуку блокировать Ивана Облякова. Аналогично работало и на противоположном фланге. В итоге ЦСКА провалился в поиске между линий (Рябчук прикрыл Облякова) и фланговой агрессии.

Техническая запись: «Яндекс Плюс x VSporte»

2. Удачно – хоть и вынужденно – вышел Данил Пруцев . Сыграл из-за повреждений Романа Зобнина и Кристофера Мартинса, но полезно отпахал в борьбе, отдал два ассиста, заработал удаление Ивана Облякова и выдал гигантский объем в середине.

Частично спокойствие в ответных контратаках связано с плохими решениями ЦСКА: например, Аббос Файзуллаев не исполнил на Облякова (потащил Наиль Умяров), а Матвей Кисляк притормозил похожий перспективный выход.

Так дерби стало тягучим: «Спартак» забрал инициативу (ЦСКА не сопротивлялся), а решения Станковича замедлили соперника.

При этом еще сработала ставка на правый фланг, где рубился Тео Бонгонда. Мойзес справился с большинством эпизодов: удары были не опасны, не ошибался 1-в-1. Но единственный идеальный эпизод «Спартак» реализовал. И главный герой – не Бонгонда, а Пруцев с быстрым пасом в такт Тео, это позволило обыграть стоячего Мойзеса на пространстве.

Затем Николич провалился в режиме 10 на 10: пытался ускорить игру переходом на 4-3-2 с Миралемом Пьяничем, быстрым Хелвеном и Тамерланом Мусаевым в паре с Саулем Гуарирапой, но так и не взломал 5-3-1 «Спартака» : ЦСКА создал топ-момент только перед заменами, но удар Облякова заблокировали.

«Спартак» продолжил разбирать ЦСКА между линиями: объема Пруцева и Умярова хватило, чтобы доминировать на подборах и компенсировать недоработки Барко, Алексис Дуарте и Рябчук агрессивно выбрасывались в полуфланги, новые замены Николича не успели заработать из-за удаления Облякова.

В итоге «Спартак» был понятнее в равных составах, в усеченном режиме и большинстве – благодаря решениям Станковича.

Вот главные герои дерби.

● Пруцев – с прекрасным объемом и пользой впереди. Удивительно, что Станкович почти не доверяет Данилу в РПЛ (в Нижнем вышел в роли опорника из-за дисквалификации Умярова, в последний раз выходил в старте восьмеркой еще в третьем туре).

● Маркиньос – дисциплина на своей половине (именно он доиграл за Хелвеном после чудесной разрезающей Пьянича) и помощь в контратаках.

● Рябчук – качественная игра по Облякову (останавливал на приеме и выигрывал в скоростных дуэлях) и спокойствие в режиме 10х10.

Но уровень дерби – печаль. Так не догоняют топ-3 и не разбираются за пятое место. Это ближе ко второй восьмерке.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф