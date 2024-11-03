Директор «Спартака» Амарал после 2:0 с ЦСКА: «Очень хорошая победа. Драка – это часть игры, эмоции»
Директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о драке в дерби с ЦСКА.
Красно-белые обыграли армейцев (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ.
Во втором тайме произошла потасовка с участием нескольких игроков команд. По итогам эпизода с поля были удалены защитники Руслан Литвинов («Спартак») и Виллиан Роша (ЦСКА). Желтые карточки получили игроки «Спартака» Наиль Умяров и Срджан Бабич.
«Очень хорошая победа, очень рад за команду и футболистов.
Драка – это часть игры, эмоции. Самое важное – следующая игра», – сказал спортивный директор красно-белых.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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