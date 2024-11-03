  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Спартака» Амарал после 2:0 с ЦСКА: «Очень хорошая победа. Драка – это часть игры, эмоции»
14

Директор «Спартака» Амарал после 2:0 с ЦСКА: «Очень хорошая победа. Драка – это часть игры, эмоции»

Директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о драке в дерби с ЦСКА.

Красно-белые обыграли армейцев (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ.

Во втором тайме произошла потасовка с участием нескольких игроков команд. По итогам эпизода с поля были удалены защитники Руслан Литвинов («Спартак») и Виллиан Роша (ЦСКА). Желтые карточки получили игроки «Спартака» Наиль Умяров и Срджан Бабич.

«Очень хорошая победа, очень рад за команду и футболистов.

Драка – это часть игры, эмоции. Самое важное – следующая игра», – сказал спортивный директор красно-белых. 

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо

Пруцев – герой победы «Спартака» над ЦСКА. Но это печальный уровень дерби

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
ТАСС
Томаш Амарал
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу», «МЮ» против «Челси», «Фулхэм» против «Брентфорда»
45121 минуту назад
Дерби «Спартака» и ЦСКА с дракой и 3 красными, 859-й гол Овечкина, «Ливерпуль» – лидер АПЛ, поражение Хачанова, Норрис выиграл спринт в Сан-Паулу, сухой матч Сафонова, Слуцкий – вице-чемпион Китая и другие новости
936 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Лас-Пальмаса», «Барселона» сыграет с «Эспаньолом», «Атлетик» примет «Бетис»
8сегодня, 05:40
Чемпионат России. «Акрон» примет «Крылья», «Ахмат» сыграет с «Пари НН», «Краснодар» против «Оренбурга»
1798сегодня, 05:05
Он ездит по 70 км на коляске ради домашних матчей ЦСКА. Мы провели вместе день и проделали этот путь
сегодня, 05:00Спецпроект
Месси остался без голов и ассистов во 2-м матче серии плей-офф МЛС с «Атлантой» при 4 ударах мимо створа. У него 0+1 в 2 играх с «Юнайтед»
30сегодня, 03:05
Миранчук отдал пас на победный гол на 94-й минуте матча плей-офф МЛС с «Интер Майами». У него 3+3 в 12 играх за «Атланту»
20сегодня, 02:55
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Атланта» Миранчука победила «Интер Майами» Месси и сравняла счет в серии
65сегодня, 01:12
Мостовой о победе «Спартака» над ЦСКА: «Позавчера говорили, что Станкович не справляется с давлением. Слушайте людей, которые играли в футбол на высоком уровне, а не тех, кто чешет языком непонятно что»
63вчера, 23:01
Рафинья: «Месси – из другого мира, непостижимый. Ямаль больше похож на Неймара своим дриблингом – когда ты хочешь отобрать у него мяч, он делает то, чего ты никогда в жизни не видел»
17вчера, 22:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
148 минут назад
«Акрон» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 13:00
1сегодня, 05:46
Хавбек «Спартака» Медина про гол в дерби: «Рад снова забить. Праздновал с уважением, для фанатов это важно. ЦСКА – это мое прошлое, уважаю его»
1сегодня, 05:34
Дивеев после 0:2 в дерби: «Знали, что «Спартак» будет провоцировать ЦСКА, они вели в счете. Мойзес начал вестись, сказали ему, что не надо»
16сегодня, 05:22
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Ламией». Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
сегодня, 02:00
Фонсека об 1:0 с «Монцей»: «Мората был лучшим на поле: то, что он делает для команды, великолепно. Леау хорошо вошел в игру, его реакция важна для меня»
3вчера, 22:50
Леау не забивает за «Милан» 9 матчей подряд – с 31 августа
6вчера, 22:39
Роша схватил резервного судью за руку, уходя с поля после удаления в матче со «Спартаком»
12вчера, 22:25
Защитник «Рубина» Тесленко о 0:1: «У «Локомотива» было полтора момента, они реализовали. А мы свои не забили. Им тяжело играть с нами»
7вчера, 21:57
Чемпионат Франции. «ПСЖ» обыграл «Ланс», «Сент-Этьен» победил «Страсбур», «Брест» уступил «Ницце»
8вчера, 21:53