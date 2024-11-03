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Бонгонда о 2:0 с ЦСКА: «Я счастлив, Москва – красно-белая. Не знаю, какую именно роль в драке сыграл судья, мы не можем врать об этом»

Тео Бонгонда высказался о победе «Спартака» в дерби с ЦСКА.

Красно-белые обыграли армейцев (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ.

Во втором тайме произошла потасовка с участием нескольких игроков команд. По итогам эпизода с поля были удалены защитники Руслан Литвинов («Спартак») и Виллиан Роша (ЦСКА). Желтые карточки получили игроки «Спартака» Наиль Умяров и Срджан Бабич.

– Кто спровоцировал драку на поле?

– Был фол на Барко и после этого все скопились в одно место.

– Можно ли говорить, что судья спровоцировал эту ситуацию? Он потерял контроль в матче.

– Это тяжелая игра, чтобы все контролировать. Но не знаю, какую именно роль сыграл судья…

– Но ведь это так.

– Да, это правда, мы не можем врать об этом, но мы победили со счетом 2:0, я счастлив. Москва – красно-белая, – сказал форвард «Спартака», ставший автором победного гола. 

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо

Пруцев – герой победы «Спартака» над ЦСКА. Но это печальный уровень дерби

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
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logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoТео Бонгонда
logoЭсекиэль Барко
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