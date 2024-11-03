Роша схватил резервного судью за руку, уходя с поля после удаления в матче со «Спартаком»
Виллиан Роша схватил судью за руку после удаления в матче со «Спартаком».
ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
Уходя с поля, защитник армейцев схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на протокол матча.
ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 24 очка.
Роша об удалении за потасовку в матче со «Спартаком»: «Литвинов ударил мне по лицу. Я просто защищался»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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