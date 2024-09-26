Бабаев о Пьяниче: «Мировая звезда, о сделке говорят во всем мире. Игрок топ-клубов в непростой политической повестке перевозит семью в Москву, перекрывая делом любые слова»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход Миралема Пьянича.

Московский клуб сегодня объявил о переходе 34-летнего боснийца на правах свободного агента. Контракт с хавбеком подписан по схеме «1+1».

Пьянич будет получать 1 млн евро в год и бонусы: по 150 тысяч евро за чемпионство и победу в Фонбет Кубке России. Он ранее выступал за «Барселону», «Рому » и «Ювентус».

Два года назад хавбек выступал против матча сборных России и Боснии и Герцеговины. Сегодня он извинился : «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Я из страны, где была война, и понимаю, как политика влияет на спорт»

«Миралем Пьянич – мировая звезда, с которой за последние десятилетия немногие могут сравниться в видении поля, исполнении штрафных ударов и передач. Мы видим его огромную мотивацию вновь играть на высоком уровне – это большой вызов для него, который он рад получить в 34 года.

Вместе с Миралемом мы понимаем, какие сложности нас могут ждать с учетом возраста и неоптимальных на сегодняшний день кондиций. При этом оценивая футбольные качества Миралема и сопоставляя их с теми условиями, на которых нам удалось подписать соглашение, мы уверены в этой сделке и не видим в ней рисков, так как клуб застрахован понятными условиями личного контракта. Более того, абсолютно уместно говорить не только о спортивной, но и об имиджевой составляющей этого перехода, потому что о сделке без преувеличения говорят во всем мире. Многолетний футболист топ-клубов Европы, легенда сборной Боснии и Герцеговины с учетом всей непростой политической повестки с энтузиазмом принимает наше предложение, перевозит семью в Москву, перекрывая делом любые слова.

В ПФК ЦСКА верят, что Миралем не только привнесет важные качества команде, но и посодействуют прогрессу молодых ребят. В частности мы убеждены, что заметно прибавивший в этом сезоне Матвей Кисляк преумножит свой рост, тренируясь рядом с таким мастером.

Уверены, что не только мы, но и все наши болельщики очень воодушевлены приездом Пьянича», – сказал Бабаев.

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