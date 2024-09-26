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ЦСКА представил Пьянича на белом коне: «Теперь я с конями»

ЦСКА представил Миралема Пьянича на белом коне.

Московский клуб объявил о переходе 34-летнего боснийца на правах свободного агента. Контракт с хавбеком подписан по схеме «1+1».

Пьянич будет получать 1 млн евро в год и бонусы: по 150 тысяч евро за чемпионство и победу в Фонбет Кубке России. Он ранее выступал за «Барселону», «Рому» и «Ювентус».

В видеоролике «Миралем Пьянич снова на коне» ЦСКА рассказал об игре футболиста за топ-клубы и показал его в плаще на белом коне.

«Всем привет, меня зовут Миралем Пьянич. Я много где бывал, много где играл и всегда стремился быть на коне. Не буду скрывать, частенько мне это удавалось.

А теперь посмотрите на своих любимых игроков и на меня. Видите, я снова на коне. И теперь я с конями», – сказал Пьянич.

Фото: pfc-cska.com

🔥 ЦСКА объявил о переходе Пьянича. Контракт – по схеме «1+1».

Что говорил Пьянич об игре с Россией и почему она не состоялась

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
животные и спорт
ахахаха
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