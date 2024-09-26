Пьянич извинился за свои слова: «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Я из страны, где была война, и понимаю, как политика влияет на спорт»

Миралем Пьянич после перехода в ЦСКА извинился за свои слова о России.

Хавбек в свое время был против матча сборных России и Боснии и Герцеговины. В связи с переходом в ЦСКА некоторые публично вспомнили об этом. Например, депутат Журова так сказала : «Он должен будет хорошо говорить про Россию. Как это будет выглядеть для западной пропаганды? Его же заклюют, как ему потом возвращаться домой?»

Медиадиректор ЦСКА Кирилл Брейдо написал сегодня: «Мы его виним в том, что он не возглавил восстание против УЕФА и ФИФА? Или в том, что спустя два года отстранения мы играем только против Вьетнама? Это тоже вина Миралема?»

«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться.

Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. И мне жаль, что так происходит, но повторюсь – мои амбиции крайне высоки и в рамках национального чемпионата, и Кубка России.

В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно. Я приехал из страны, где в свое время была война, и знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как устроена политика, и как она влияет на спорт.

Однако я футболист, и все мое внимание сконцентрировано на том, чтобы хорошо тренироваться, играть и приносить пользу ЦСКА – в этом моя миссия. Это моя работа, которой я занимаюсь больше 20 лет, и мои тренеры и партнеры могут быть уверены, что я буду делать все, что в моих силах.

Жду всех болельщиков уже послезавтра на матче с «Ахматом», где у меня состоится автограф-сессия», – сказал футболист.

Московский клуб объявил о переходе 34-летнего боснийца на правах свободного агента. Контракт с хавбеком подписан по схеме «1+1».

Пьянич будет получать 1 млн евро в год и бонусы: по 150 тысяч евро за чемпионство и победу в Фонбет Кубке России. Он ранее выступал за «Барселону», «Рому» и «Ювентус».

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