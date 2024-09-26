🔥 ЦСКА объявил о переходе Пьянича. Контракт – по схеме «1+1».
Миралем Пьянич стал игроком ЦСКА.
Московский клуб объявил о переходе 34-летнего боснийца. Контракт с игроком подписан по схеме «1+1». Он выбрал 15-й номер.
Сообщалось, что Пьянич будет получать 1 млн евро в год и бонусы: по 150 тысяч евро за чемпионство и победу в Фонбет Кубке России.
В минувшем сезоне хавбек провел 23 матча за «Аль-Шарджу» в высшей лиге ОАЭ и сделал 7 голевых передач. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Пьянич находился в статусе свободного агента после ухода из «Аль-Шарджи». Ранее он выступал за «Барселону», «Рому» и «Ювентус».
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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