🔥 ЦСКА объявил о переходе Пьянича. Контракт – по схеме «1+1».

Миралем Пьянич стал игроком ЦСКА.

Московский клуб объявил о переходе 34-летнего боснийца. Контракт с игроком подписан по схеме «1+1». Он выбрал 15-й номер.

Сообщалось, что Пьянич будет получать 1 млн евро в год и бонусы: по 150 тысяч евро за чемпионство и победу в Фонбет Кубке России.

В минувшем сезоне хавбек провел 23 матча за «Аль-Шарджу» в высшей лиге ОАЭ и сделал 7 голевых передач. Подробная статистика игрока доступна здесь .

Пьянич находился в статусе свободного агента после ухода из «Аль-Шарджи». Ранее он выступал за «Барселону», «Рому» и «Ювентус».