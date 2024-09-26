Медиа-директор ЦСКА о Пьяниче: «Мы его виним в том, что он не возглавил восстание против УЕФА и ФИФА? Или в том, что спустя два года отстранения мы играем только против Вьетнама? Это тоже вина Миралема?»

В ЦСКА ответили тем, кто критикует клуб и Миралема Пьянича за переход.

34-летний боснийский хавбек в ближайшее время должен пополнить состав москвичей, перейдя на правах свободного агента.

В связи с этим некоторые публичные люди вспомнили о том, что Пьянич был против матча сборных России и Боснии и Герцеговины. Депутат Журова так сказала о Пьяниче в ЦСКА: «Он должен будет хорошо говорить про Россию. Как это будет выглядеть для западной пропаганды? Его же заклюют, как ему потом возвращаться домой?»

На подобные реплики отреагировал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо .

«Миралем успешно прошел медобследование. Совсем скоро контракт будет подписан и зарегистрирован.

Вижу, что все болельщики и сотрудники клуба воодушевлены приходом мировой звезды. Очевидно, что в нашей лиге много ярких игроков, но если говорить о масштабе и статусе спортсмена, то здесь, конечно, к Пьяничу будет приковано особое внимание, в том числе далеко за пределами России.

И своим приходом к нам Пьянич показывает положительный жест всему миру. Миралем приехал играть в Россию, играть за ЦСКА, и это большое дело, и оно важнее любых слов.

Как человек, работающий медиа-директором, мне видится абсолютно прозрачным, что приход игрока с аудиторией в 6 миллионов подписчиков только в одной из соцсетей, это огромные имиджевые возможности для нас.

Да, мы видели разные популистские высказывания, но ничего кроме ухмылки и удивления у нас это не вызывало. В чем мы виним Миралема? В том, что два года назад он не пошел против «европейской шерсти» и не возглавил футбольное восстание против УЕФА и ФИФА ? Или в том, что спустя два года отстранения мы играем только против Вьетнама? Это тоже вина Пьянича?

За эти два дня я много общался с Миралемом и прекрасно знаю историю его жизни – историю ребенка Боснийской войны, вынужденно бежавшего со своей семьей в другую страну. И уж Миралем, как никто другой, понимает, как устроена политика, и как из-за этого в данном случае страдает спорт и футбол.

Пьянич в России – большой повод для гордости. Человек показывает всему миру свое желание и готовность быть частью ЦСКА и российского футбола, переехав вместе с семьей в нашу страну. Это большое дело и большая победа.

Ну а все тезисы про деньги применительно к ЦСКА вообще смешны. Поэтому предлагаю всем мыслить здраво, поприветствовать и поддержать топ-игрока в начале его российского пути», – написал Брейдо.

Что говорил Пьянич об игре с Россией и почему она не состоялась