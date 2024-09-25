Что говорил Пьянич об игре с Россией, и почему она не состоялась

«Плохое решение! У меня нет слов».

Миралем Пьянич переходит в ЦСКА, а в России вспоминают его слова двухлетней давности перед запланированным матчем против Боснии и Герцеговины, который в итоге не состоялся.

На игру с Россией перед ЧМ не захотели ехать футболисты, среди них был Пьянич

В сентябре 2022-го стало известно, что Россия сыграет против Боснии и Герцеговины 19 ноября в Санкт-Петербурге. Россиян отстранили ФИФА и УЕФА, а боснийцы не попали на ЧМ-2022, который начинался на следующий день, так что календарь встрече не мешал.

Вот как все было: узнав о предложении со стороны России, боснийский футбольный союз уточнил у УЕФА, можно ли сыграть в таком матче. Там были не против, и боснийский комитет по чрезвычайным ситуациям из шести человек провел голосование – пятеро поддержали проведение матча, и этого было достаточно для принятия решения.

Шестым проголосовал вице-президент союза Ирфан Дурич – и он этой игры не хотел: «Я не согласился с повесткой заседания и сказал, что не хочу ее обсуждать. Если бы я мог предотвратить это, поверьте мне, я бы предотвратил». Хотя Боснийская газета Faktor инсайдила, что Дурич вообще-то был не против матча с Россией, но решил воздержаться от голосования.

По данным газеты Dnevni avaz, Россия платила за матч 200 тысяч евро и оплачивала перелет и проживание.

Но негодования сделали проведение этого матча невозможным, и новичок ЦСКА тоже высказывался. Пьянич сказал, что точно не поедет на игру, а затем объяснил реакцию подробнее:

«Я слышал о решении Федерации [провести товарищеский матч в России]. Руководство в курсе моей позиции. Мне звонили и спрашивали, что я думаю об игре. Я сказал то, что думал, а потом был удивлен иным решением. Плохое решение! У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. У меня нет слов. Федерация знает мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо».

Помимо Пьянича высказался и Эдин Джеко: «Я против матча с Россией». Солидарен с партнерами Анель Ахмедходжич: «Я был очень шокирован, когда увидел эту новость. Не знаю, что сказать, кроме того, что я против этого матча. Мы все знаем, что происходит, и было бы большой ошибкой проводить матч с Россией».

Игру так и не провели – о чем и сообщили за несколько недель

Член президиума Боснии и Герцеговины, пророссийский политик Милорад Додик все-таки рассчитывал на то, что матч состоится, но оставался в явном меньшинстве. Многие злились на молчание президента Боснийского футбольного союза Вико Зельковича, который никак не комментировал итоги голосования.

Позже тот объяснил позицию: нормально, что есть разные мнения, но от некоторых исходит слишком много негатива.

Зато резко высказывались Ведад Ибишевич, Асмир Бегович и разные экс-футболисты боснийской сборной – вдобавок к мнению Пьянича и Джеко. А вот что говорил Ибрахим Шехич: «Могу заверить вас, что ни один игрок, которого пригласят на матч, не поедет в Россию. Даже если бы кто-то из нас захотел это сделать, клубы не позволили, так как клубы не обязаны отпускать игроков на товарищеские матчи. Особенно учитывая тот факт, что ни ФИФА, ни УЕФА не могут гарантировать, что в России будет безопасно».

Мэр Сараево Беньямина Карич даже пошла на ультиматум: «Отказ от игры с Россией – моральный долг Футбольного союза Боснии и Герцеговины, тренеров и игроков. Если решение не будет изменено, город прекратит сотрудничество с Футбольным союзом, которое до этого было качественным». К этим высказываниям присоединились и фанаты.

В конце октября члены боснийского футбольного союза провели заседание, на котором решили не принимать предложение России. Запланированный матч был отменен.

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Боснийцы в сентябре 2022-го получили 1:4 от Румынии в Лиге наций – и эта игра стала последней в году, в ноябре они так и не сыграли. Пьянич на тот момент выступал за клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ, но в период с начала ноября до конца декабря не играл вообще. А как вернулся – забил в первой игре.

У сборной России, в отличие от Боснии, игровая практика как раз была. Правда, безголевая – 17 ноября 0:0 сыграли с Таджикистаном, а через три дня с таким же счетом – с Узбекистаном.

С тех пор прошло два года, команды так и не пересеклись. Единственный европейский соперник России с тех пор – Сербия, которую в мартовской игре на «ВТБ Арене» россияне разгромили 4:0.

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Фото: Gettyimages.ru /Harry Langer/DeFodi Images; Emmi Korhonen via imago-images.de/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов