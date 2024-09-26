Пьянич был лучшим опорником Серии А, но у Сарри потерял стиль, а у Кумана – уверенность

Не ждите чудес в ЦСКА.

ЦСКА все лето искал центрального полузащитника, но не потянул трансферы Камори Думбия, Уилфреда Ндиди и Данила Глебова. Еще лет пять назад, не получив летом нужных игроков, клуб плюнул бы на все и продолжил сезон (тогда еще с еврокубками) усеченным составом, в надежде на мастерство лидеров и тренера.

Теперь такой надежды, видимо, меньше, и ЦСКА упирался до последнего, заполняя вакансии в составе. И вслед за Гуарирапой (1+3 в 9 матчах ФНЛ и неудачный медосмотр в «Зените») взял в сентябре Миралема Пьянича – более знаменитого, но и более проблемного игрока.

В «Роме» считали, что Пьянич заменит Тотти

Пьянича мы знаем с мая 2006-го, когда с юношеской сборной Люксембурга он противостоял команде Игоря Колыванова на Евро U17. Отметился, правда, только желтой карточкой и покинул турнир после поражения 0:2.

Авторы голов – Игорь Горбатенко и Евгений Коротаев – через пять лет играли в брянском «Динамо» и ульяновской «Волге». Миралем тоже нашел себя во взрослом футболе, сменив «Лион» на «Рому» Луиса Энрике.

Был сначала десяткой в 4-3-1-2 и выдал яркий отрезок осенью-2011 (1+6 в пяти матчах), а через полгода Луиса Энрике сменил Зденек Земан.

«После возвращения в «Рому» я заметил, что многие в клубе терпеть не могут Франческо Тотти, из-за его характера и влиятельности, – рассказывал Земан. – Возможно, те люди надеялись, что мои тренировочные методы вынудят 36-летнего Тотти уйти из «Ромы». Думаю, они были уверены, что его место займет Пьянич.

Но в итоге мои методы вызвали недовольство именно Пьянича: он качественный игрок, но не фанат тяжелой работы. И все же при мне он играл почти всегда. Я искал для него наиболее подходящую роль, но и в последующие годы никто так и не понял, где его лучше использовать».

Пьянич играл у Земана центрального полузащитника и правого вингера, а после ухода чеха, при временном тренере Андреаццоли, – опорника и десятку. Показательно, что один из первых голов в сезоне-2012/13 – в ворота «Торино» – Пьянич посвятил Даниэле Де Росси, которого Земан почти не выпускал.

Летом 2013-го Пьянич отказал «Зениту»

В 2013-м «Зенит» потерял чемпионское звание и Денисова (ушел в «Анжи») с Семаком (стал тренером). Близился уход еще двух партнеров Витцеля по центру поля – Зырянова с Широковым. На их месте Спаллетти видел Пьянича.

В июле 2013-го «Зенит» предложил «Роме» 20 миллионов евро, а игроку – пять с половиной. Миралем отказал, и «Зенит», по данным Mercato365, увеличил предложение до семи миллионов.

«Да, мы интересовались Пьяничем, собирали информацию, но сделка не совершилась, – говорил Спаллетти осенью 2013-го. – Был не только Пьянич. Мы следили и за другими игроками».

Вместо Миралема «Зенит» взял Олега Шатова из «Анжи», а через полгода простился со Спаллетти, которого сменил Андре Виллаш-Боаш, летом 2013-го тоже претендовавший на Пьянича (тогда еще для «Тоттенхэма»).

Пьянич покинул бы «Рому» летом 2013-го, но его оставил Руди Гарсия

Самые результативные сезоны в карьере Пьянич выдал в «Роме» Руди Гарсии.

«История с Пьяничем заняла [летом 2013-го] много времени, – вспоминал Гарсия. – В турне по США спортивный директор Вальтер Сабатини заверил, что топ-клубы предлагают большие деньги за Пьянича, и нужно отпустить его или Ламелу – иначе нельзя.

Президент Джеймс Паллотта подтвердил, что это необходимо для бюджета клуба. Я знал, что уход Ламелы сильно расстроит Сабатини, но окончательный выбор был за мной: я требовал от вингеров игры между линиями, а это не в манере Эрика.

Клуб склонялся к продаже Пьянича (его контракт близился к завершению – при непродлении «Рома» потеряла бы много денег), но я хотел, чтобы Миралем остался, и сказал Вальтеру: «Сердце моей игры – полузащита. Де Росси, Стротман и Пьянич – трио очень высокого уровня, которое оправдает мои ожидания. И твои тоже».

Пьянич – техничный, классно продвигает мяч, диктует темп игры, чередует короткие и длинные передачи, создает опасные моменты. Его правая нога – сокрушительное оружие при стандартах и кроссах. Как я мог отказаться от него?»

В 2014-м Пьянич не ушел в «Барсу», потому что хотел играть там, где счастлив

После 6+6 и девяти недель лидерства в первом сезоне с Гарсией Пьянич мог воссоединиться с Луисом Энрике в «Барселоне». Но в мае 2014-го фанаты «Ромы» принесли на тренировку баннер: «Миралем, оставайся» – и в августе 2014-го Пьянич продлил контракт (до 2018-го).

«Я верил в проект «Ромы», в эту команду, в нашего тренера, – объяснил босниец. – Решение далось просто. Меня всегда здесь все устраивало. Помню, три года назад я также очень быстро согласовал трансфер в «Рому».

Трансферное окно уже закрывалось, я готовился к сезону с «Лионом», но Луис Энрике был сильно заинтересован во мне, и я понял: клуб на меня рассчитывает.

Мне сразу же все понравилось. Я слушал сердце. Деньги? В другом месте зарабатывал бы больше. Даже этим летом. Но я хочу играть там, где счастлив».

Пьянич бил штрафные лучше всех в мире

Сезон-2014/15 Пьянич начал с победного гола «Парме». После игры Руди Гарсия признал: команда Донадони так здорово защищалась, что создавать моменты были практически невозможно. «Как мы вышли из этой ситуации? Дали мяч Пьяничу и смотрели, как гениально он исполнит штрафной».

«Пьянич всегда интересовался техникой моего удара, – говорил Жуниньо Пернамбукано. – К сожалению, мы общались не очень долго, я ушел из «Лиона» через год после его появления. После тренировок я отрабатывал штрафные, и он оставался со мной. Нам было о чем поговорить.

Он еще молодой и физически остается очень легким, но уже бьет штрафные лучше всех в мире. Я говорил ему, что повторение – лучший способ стать хорошим исполнителем штрафных».

«Нет секрета идеального исполнения штрафного, просто надо тренироваться, – отметил Пьянич – Я нанес десятки тысяч ударов с разных позиций на поле. Чтобы научиться бить, мне потребовалось более 10 лет.

Пока ставится стенка, я смотрю на цель и определяю самый легкий способ попасть в ворота. Когда судья свистит, я уже знаю, какой разбег возьму для удара. Конечно, я не могу всегда угадывать. Иногда попадаю в стенку или бью мимо.

Самая удобная дистанция – около 25 метров от ворот. И неважно – слева, справа или по центру. Мой любимый гол – наверное, в ворота «Лацио» в 2012-м. Пожалуй, это гол с самой дальней дистанции в моей карьере, там было больше 40 метров».

Ради трансфера в «Юве» Пьянич отказался от 7,6 млн евро

В сезоне-2015/16 только Пьянич в Серии А сделал дабл-дабл – 10+10 (собрав, кстати, столько же желтых карточек), а с учетом ЛЧ – 12+11. Он вновь ненадолго поднялся с «Ромой» на первое место, но чемпионом стал «Юве». К тому же посреди сезона Руди Гарсию сменил Лучано Спаллетти.

Экс-тренер «Зенита» нередко ставил Пьянича глубже, чем Гарсия – опорником, под Наинголланом и Кейта. Иначе Миралем вряд ли ограничился бы 12 голами.

В середине предыдущего сезона он говорил, что мечта о скудетто – одна из причин продления контракта с «Ромой». К лету 2016-го надежд на чемпионство, похоже, не осталось, и Пьянич, не добывший к 26 годам ни одного титула, инициировал трансфер в «Юве».

«Сделка по Пьяничу была завершена с подачи игрока, который очень хотел перейти к нам и активировал опцию выкупа контракта, – говорил гендиректор «Юве» Беппе Маротта. – Пьянич сам способствовал переходу и отказался от суммы, которую мог бы получить (сумма выкупа Пьянича – 38 млн евро, игрок отказался от причитающихся ему 20% – Спортс»).

Так что переговоров между директорами «Ромы» и «Ювентуса» не было. Состоялись лишь технические совещания относительно трансфера и выплаты отступных».

«С момента появления в «Роме» Пьянич показал себя безупречным профессионалом и образцовым партнером, – сказал на прощание Даниэле Де Росси. – Тренировался даже, когда болел, и часто играл на уколах. Жаль, что он ушел к конкуренту. Но я всегда буду хорошо к нему относиться».

После перехода в «Юве» Пьянич делил третье место в рейтинге зарплат с другом, Эдином Джеко (4,5 миллиона), уступая Де Росси (6,5) и другому новичку «Юве» Игуаину (7,5).

«Сегодня футболисты – немного кочевники, – добавил Франческо Тотти. – Они следуют зову денег, а не сердца. Может быть, именно в этом разница между мной и остальными. Если бы я думал только о деньгах, ушел бы из «Ромы» 10 лет назад».

Аллегри злился на Пьянича, но сделал его лучшим опорником Серии А

В первом круге с «Юве» Пьянич сменил три позиции (опорник, центральный полузащитник и десятка в схеме 3-5-2) и набрал 5+5, но весной выглядел скромнее: после победного полуфинала ЛЧ с «Монако», где Миралем играл в центре поля с Маркизио, Аллегри сказал:

«Я очень зол на Пьянича, потому что он может стать одним из трех лучших полузащитников мира. Но каждый раз, когда он делает неточный пас, он ведет себя так, будто наступил конец света. Ему нужно оставаться спокойным и расслабиться, потому что его потенциал проявляется лишь частично».

Второй туринский сезон Миралем начал с самого быстрого автогола в истории Серии А (на 17-й секунде игры с «Дженоа»), но в то же время закрепился в опорной зоне и с каждым годом увеличивал точность передач и влияние на игру «Юве».

В 1/8 финала ЛЧ-2018/19 с «Атлетико» (3:0) именно грамотная игра Пьянича (12 точных дальних передач, чаще всех пасовал на чужую треть поля) позволила Аллегри взвинтить темп и отыграться после 0:2 в Мадриде.

В последнем сезоне с Аллегри Пьянич стал лучшим опорником Серии А по точности передач (92,1%) и пасам под удар в среднем за 90 минут (2,8).

«Мне неинтересны финты, я за простоту – именно она делает футбол прекрасным, – говорил Пьянич. – Ориентируюсь на Зидана, Хави, Иньесту и Пирло, которые анализировали происходящее на поле и за счет малозаметных мелочей упрощали жизнь одноклубникам».

После ухода из «Юве» Пьянич расплакался на плече у отца и обвинил Сарри в недоверии к игрокам

Продвигающие передачи Пьянича остались фундаментом игры «Юве» и при Сарри. Правда, у Маурицио опорник играет скорее жертвенную, чем созидательную роль – в последнем туринском сезоне Миралем реже обострял и чаще терял мяч.

Едва ли лучше всех с ним справился «Локо» и персонально Алексей Миранчук, который в московской игре с «Юве» мешал пасовать в финальную треть и сократил остроту от боснийца. Все изменилось после ухода Миранчука направо – Пьянич получил больше свободы, и на 93-й минуте «Юве» забил победный мяч.

В середине сезона-2019/20 в игре Миралема наметился спад, и экс-президент «Юве» Джованни Коболли Джильи заметил: «Пьянич кажется мягким, как моцарелла. Выглядит уставшим. Возможно, ему нужен отдых».

«При Сарри я был буквально одержим количеством совершаемых касаний за игру, делал примерно по 150 за матч и перестал играть в свой футбол», – объяснил позже Пьянич в интервью Gazzetta dello Sport.

Ближе к концу сезона журналист La Gazzetta dello Sport Фабио Бьянки назвал четыре причины, почему «Юве» и Пьяничу пора расстаться: необходимость сбалансировать бюджет, ставка Сарри на более мобильного Бентанкура, риск, что Миралем уже миновал пик, и возможность получить от «Барсы» более молодого Артура.

В начале июля 2020-го Пьянич устроил вечеринку по случаю переезда в Каталонию и расплакался на плече у отца. Переход в «Барсу» Миралем назвал венцом карьеры, а через несколько месяцев обвинил Сарри, уже уволенного из «Юве», в недоверии к игрокам – в том, что ставил под сомнение их профессионализм.

Ради «Барсы» Пьянич отказал «ПСЖ»

Спортивный экономист Киран О’Коннор объяснил , почему «Ювентусу» было выгодно продать Пьянича «Барсе» за 60 млн евро.

Сумму покупки распределяют ровным слоем в соответствии с длительностью контракта, она не давит на бюджет мгновенно, а прибыль от продажи в документах фиксируют сразу целиком – она влияет на ближайший финансовый отчет, улучшая текущие показатели.

С точки зрения учета Пьянич в 2020-м стоил «Ювентусу» 13 млн евро и его продажа за 60 млн принесла клубу прибыль – 47 млн.

У Миралема была своя мотивация: «Я перешел в «Барселону», чтобы играть с Лионелем Месси, – сказал босниец. – Поэтому я отклонил более выгодное предложение – от «ПСЖ».

Летом-2020 Пьянич переболел ковидом и провалил сезон

Осенью 2020-го Diario Sport сообщил, что Пьянич прибыл из отпуска (во время которого переболел ковидом) в плохом состоянии, заметно отставал от партнеров и не показывал необходимый уровень интенсивности.

К концу октября физическая форма Миралема вызывала такое беспокойство, что Куман не выпустил его против «Реала». Через несколько дней после класико Пьянич вышел в старте против «Юве» и пробежал больше всех (12,32 км), но вскоре – на фоне прогресса 19-летнего Педри – вернулся на лавку.

«Не понимаю, почему оказался в такой ситуации, – жаловался Пьянич в декабре 2020-го. – Хочу играть гораздо больше и знаю, что могу внести большой вклад в игру. Когда тренер выпускал меня на поле, я хорошо справлялся. Это очень деликатная ситуация, которая меня не устраивает».

Миралем просидел в запасе почти всю вторую половину сезона и запомнился только участием в презентации аккаунта «Барсы» в мессенджере Rakuten Viber (партнера клуба), когда обратился к болельщикам на русском языке – вместе с Гризманном, де Йонгом, Дестом и Лангле.

«Этот сезон оставляет у меня горький привкус и вопросы, на которые еще нет ответов», – подытожил Пьянич год в Каталонии.

После перехода в «Бешикташ» Пьянич обвинил Кумана в неуважении

Агент Фали Рамадани все лето-2021 работал над переходом Пьянича в «Юве» Аллегри, которого Миралем назвал лучшим тренером в карьере.

«Я бы с удовольствием вернулся», – написал Пьянич в сообщении фанату в социальной сети, но «Юве» сэкономил, сильно разозлив Аллегри. Миралем получал в «Барсе» 8,5 млн евро, но пошел на 60-процентное понижение, чтобы помочь клубу и упростить переход.

По данным Mundo Deportivo, в начале сентября 2021-го «Зенит» согласился взять на себя большую часть зарплаты Пьянича, но тут уж отказался сам игрок – и перешел в «Бешикташ», на 2,75 млн евро в год.

«Куман не уважал меня, – заявил Пьянич в интервью Marca по прилете в Турцию. – Я много раз думал, что делаю не так. Может, ему не понравилось, что в интервью я говорил о желании играть чаще. Но любой тренер подумал бы: «Окей, он хочет бороться за место в составе».

Может, я просто ему не понравился. Но я хотел бы, чтобы Куман сказал мне об этом в лицо. У нас же вообще не было разговоров тет-а-тет, и я этого не понимаю. Мне было сложно, я впервые оказался в такой ситуации.

Куман убивал мою уверенность в себе. Я впервые встретил тренера, который просто называл состав и ничего не объяснял. Отношения в команде можно строить иначе. Я могу принять все, но хочу, чтобы со мной говорили прямо. А не так, будто мне 15 лет».

Позже Пьянич добавил, что отношения к нему тренера «Барсы» не понимал и Лео Месси, и лайкнул пост с призывом уволить Кумана. А после отставки написал : «Знай, когда пора расстаться с дерьмом».

«Бешикташ» еще в середине сезона хотел вернуть Пьянича «Барсе»

Миралем ярко стартовал в «Бешикташе» (три ассиста в четырех матчах), но вскоре выбыл из-за растяжения мышц задней поверхности бедра. А в ноябре 2021-го вылетел из сборной перед отборочными матчами ЧМ-2022 – за фото с кальяном и алкоголем.

«Пьянич отлично играл за сборную, но его действия недопустимы, – говорилось в заявлении Боснийской федерации футбола. – Независимо от репутации игрока, случившееся стоит воспринимать как следствие психологической усталости».

Через несколько недель Diario Sport сообщил, что в «Бешикташе» недовольны физической формой Пьянича и хотят прервать аренду.

«Бешикташ» проиграл все шесть матчей ЛЧ и финишировал шестым в турецкой Суперлиге – после чемпионства-2020/21. Уже в апреле 2022-го генеральный менеджер «Бешикташа» Джейхун Казанчи объявил: «Мы вернем Пьянича в «Барсу» в июне. Нам нужны игроки, которые соответствуют нашему методу тренировок».

В прошлом сезоне Пьянич остался без титулов из-за Марко Николича

Вернувшись в «Барсу», Пьянич понравился Хави в товарищеских матчах, но не наиграл на место в старте и расторг контракт. 7 сентября 2022-го он перешел в «Шарджу» и через несколько дней дал то самое интервью DAZN, в котором показал себя, конечно, не русофобом, а лишь приверженцем принципа «если все, то и мы».

«Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что в данный момент с ними нет смысла играть. ФИФА и УЕФА отстранили их.

Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление. Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать».

В первых трех матчах тренер «Шарджи» Космин Оларою использовал Пьянича на трех разных позициях – левой восьмерки (Миралем забил) и опорника (ассист Пако Алькасеру) в 4-3-3 и одного из двух центральных полузащитников в 4-4-2 (гол в контратаке).

Но потом Пьянич несколько раз выпадал из-за травм, и «Шарджа» финишировала седьмой (после второго места в предыдущем чемпионате). Во втором сезоне Миралем играл чаще и совсем не забивал, но сделал 11 голевых пасов.

Правда, его клуб остался без титулов. Причем в Кубке Президента и Суперкубке проиграли «Аль-Шабабу» Марко Николича (3:4 и 2:6). В чемпионате Пьянич отстал от Николича на 16 очков и две позиции: «Шарджа» стала четвертой.

Пьянич-2024 – это Натхо-2017/18, не более

После расставания с «Шарджой» Пьянич оставался без контракта до конца сентября и, перейдя в ЦСКА, ухватился за едва ли не последний шанс поиграть в этом сезоне за деньги.

Для ЦСКА Пьянич тоже был последним шансом на усиление проблемной позиции, вот только надежда на то, что увядающая знаменитость станет суперзвездой РПЛ, слишком часто не оправдывалась, чтобы ждать от Пьянича многого.

В худшем случае – будет долго (как Секу Койта) набирать форму через игры или много пропустит из-за физических проблем (и хорошо еще, если перед этим выдаст несколько результативных матчей, как в Турции и ОАЭ).

В лучшем случае – заиграет в режиме Бибраса Натхо, причем образца скорее 2017-2018 годов: медлительного, но полезного в развитии атак и на стандартах.

Не будет Миралем ни разрывать, ни тащить. Не те возраст и позиция. Если ЦСКА с Пьяничем научится доводить до ума преимущество, которое в матчах с «Локо» и «Зенитом» не переросло даже в ничьи, уже будет неплохо.

Фото: Gettyimages.ru /Paolo Bruno/Getty Images, Marco Luzzani, Paolo Bruno, Robert Prezioso, Tullio M. Puglia, Francesco Pecoraro, Alex Caparros, David Ramos, Filip Filipovic; РИА Новости /Владимир Астапкович; East News /Seskimphoto / Avalon/Photoshot/East News