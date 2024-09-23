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Фонсека пообещал журналистам португальский десерт паштел-де-ната после победы «Милана» над «Интером» в дерби

Паулу Фонсека пообещал журналистам португальский десерт после 2:1 с «Интером».

Перед матчем 5-го тура Серии А журналисты писали о том, что португальца могут уволить в случае поражения из-за неудачного старта в «Милане».

– Вы рады, что теперь хотя бы неделю ваше будущее не будет ставиться под сомнение?

– Для меня ничего не поменялось. Я ничего не слышу, не вижу, не смотрю. На этой неделе у нас будет больше уверенности в себе.

Мне важнее видеть, что футболисты верят в наши идеи и работают так же хорошо, как делали и до этого. Это была победа игроков.

– Вы принесете нам паштел-де-ната (традиционный португальский десерт, чашечки из слоеного теста с заварным кремом – Спортс’‘)?

– Когда у меня будет такая возможность, вы получите паштел-де-ната, – сказал смеясь главный тренер «Милана» Фонсека после матча в эфире DAZN.

Этим ходом «Милан» выиграл дерби: подготовка Фонсеки безупречна. Быстрые мысли Клещенка

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: MilanNews.it
logoИнтер
logoМилан
logoсерия А Италия
logoПаулу Фонсека
Питание
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