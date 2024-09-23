Босс «Милана» Кардинале: «Стандарт «сделано в Италии» должен вернуться. Серия А должна восприниматься так же, как Ferrari. Сейчас стандартом качества в футболе называют АПЛ»
Джерри Кардинале высказался о восприятии Серии А в мировом футболе.
«Когда я смотрю на Серию А и «Милан», я поддерживаю одновременно несколько сторон: «Милан», Серию А и Италию.
Стандарт «сделано в Италии» должен вернуться. Это высочайшее в мире качество премиум-класса: подумайте о Ferrari, подумайте о Loro Piana, подумайте о Brunello Cucinelli (производитель люксовой одежды, как и Loro Piana – Спортс’‘). Серия А должна восприниматься так же.
Раньше так и было, но потом мир изменился. И теперь, когда мы говорим о высочайшем качестве в мировом футболе, мы называем Англию и Премьер-лигу», – заявил владелец «Милана».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: SempreMilan
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