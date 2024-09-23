Этим ходом «Милан» выиграл дерби: подготовка Фонсеки безупречна. Быстрые мысли Клещенка

Ставка на Габбию и 4-2-4.

«Милан» все-таки обыграл «Интер» – 2:1. После провального (пять очков за четыре тура) старта, неприличного (для клубных амбиций) количества пропущенных и допущенных. Через шесть проигранных дерби подряд и именно в том, где в «Милан» верилось меньше всего. После настойчивых новостей об отставке главного тренера Паулу Фонсеки.

Причем победа – именно тренерская. Фонсека сделал домашку. «Милан» полностью подготовился к «Интеру».

Фонсека отказался от владения и посадил Павловича. Риск сработал

В традиционной программке мы предупреждали , что у Фонсеки нет хороших вариантов. Проблемы, которые преследуют «Милан» в негативных переходных фазах, против Симоне Индзаги летальны. Но отказаться от мяча тоже нельзя. Миланцы плохо ориентируются в зонной игре – и потому, что пока не привыкли, и в силу индивидуальных склонностей.

Все попытки более-менее долго обороняться в низком блоке заканчивались печально. Вспомните любой момент с «Ливерпулем» – хоть тот на старте игры, где Мо Салах выскочил один на один. Когда он рванул за спины, пас последовал не на него; Момо просто вбежал в офсайд. Но когда он рванул, за ним беспричинно пошел Страхиня Павлович. Линия защиты распалась, у соперника появилась глубина. Египтянин остался в игре.

Серб олицетворяет плюсы и минусы «Милана». Он герой, страшный парень с плаката того триллера, в который превратилась защита Фонсеки на старте сезона: каждая потеря оборачивалась пугающей контратакой, а он обезвредил большинство из них. Но Павлович – окаменелый сгусток тестостерона. Он не думает. Он видит цель и хочет действия .

Проблемы, с которыми сталкивалась команда на старте, часто начинались с его же ошибок в чтении игры и структуры.

То же описание применимо к Фикайо Томори, пусть и с меньшей контрастностью. В позиционной обороне он – чистый ведомый. Рядом нужен защитник, который понимает игру.

Поэтому казалось, что у Фонсеки два выбора: сыграть во владение и незабываемо проиграть во встречной игре или отойти назад и устроить шоу, достойное музыки Бенни Хилла. Но Фонсека перетасовал карты . Он сделал самый противоречивый и одновременно самый логичный выбор. Он отдал мяч и отказался от Павловича ради Матео Габбии. Многие считают его худшим центрбеком в команде.

Серб – лучший защитник на старте сезона; если бы Фонсека проиграл, его б уволили, даже не планируя этого. Но Паулу верно рассудил, что: а) даже Павлович не спасает от всех контратак – разорвала «Парма», разорвал бы и «Интер»; б) поэтому единственным шансом оставался отказ от мяча; в) поэтому понадобился единственный защитник, который хорошо считывает структуру.

Габбия никогда не был ведущим (эту роль в «Милане» играл Симон Кьер, но обычно она вообще не нужна была: Пиоли защищался на пространстве), а никого лучше все равно нет – остальная оборона исключительно для игры 1-в-1 (как раз той, где он плох). Итальянец полтора часа раздавал приказы и буквально показывал Томори и Эмерсону Роялу, куда смещаться и как закрыть зону.

Итог эксперимента: 44% владения, но солидное преимущество по моментам, крепко запертая штрафная.

Фонсека выкатил 4-2-4 без мяча. И сложную ротацию впереди при владении

Еще одна задумка – одновременный выход Тэмми Абрахама и Альваро Мораты. 4-2-3-1, которую обычно использует «Милан», осталась только на уровне базовой схемы (по усредненным позициям). Без мяча миланцы выстраивались в чистую 4-2-4.

Еще больше впечатляло воплощение. «Интер» так и не придумал, как прорваться сквозь первую линию через центр. И даже через фланг получалось не всегда. Кристиан Пулишич и Рафаэл Леау часто занимали полупозицию между первой и второй линией. Смысл такого решения – в максимальной отдаче при минимуме бега. Вингеры экономили силы, но все равно работали – опустившись ниже, перекусывали коридор паса.

Леау всегда художественно стоял. Теперь стоял еще и полезно.

Ко второму тайму «Интер» регулярно разбивал этот ход, выводя на край центральных защитников. Но чисто выходил только справа – когда проходил пас, Леау оставался на месте. На противоположном фланге Пулишич использовал фору, которую давала позиция: съедал несколько метров и давил на Бастони вскоре после приема.

С мячом вся четверка активно менялась позициями: Леау и Пулишич заходили в центр, Абрахам и Мората – на фланги. Несколько провалов в обороне «Интера» случились как раз из-за таких обменов .

У Индзаги была классная задумка под «Милан». Сработала бы лучше, если бы Фонсека рассчитывал на владение

Занятно, что о Симоне сказать практически нечего. Обычно именно он переигрывает соперника тактическими подстройками. Но тут, кажется, проснулся и решил, что «Интер» и так самый великий.

Единственное впечатляющее решение под соперника – ситуативные переходы на высокий персональный прессинг.

Обычно триггером служил пас назад или поперек между защитниками. «Милан» иногда застревал в начале атак как раз из-за таких персоналок. Катастрофой это не стало, потому что именно в этом матче Фонсека отказался от терпеливых розыгрышей и обязательности позиционного футбола.

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Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani