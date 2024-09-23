Индзаги про 1:2 с «Миланом»: «Интер» потерял уже слишком много очков, и эта потеря особенно болезненная. Соперник заслужил победу, мы не были похожи на команду»

Симоне Индзаги признал превосходство «Милана» над «Интером» (2:1) в дерби.

«Милан » – это, разумеется, хорошая команда. Он сыграл лучше нас этим вечером и заслужил победу. Мы неправильно подошли к делу, не были командой в полной мере – такое случается редко. Ни один из таймов мы не начали с тем настроем, который должен быть, и я пытался внести кое-какие изменения, но это не помогло.

Мы не были цельной командой, мы не поддерживали структуру и позволяли делать слишком много разрезающих передач. Был отрезок, когда мы сравняли и примерно за 20 минут создали несколько голевых моментов, но затем вышли на второй тайм с тем же неправильным отношением, что и на первый. Это сыграло решающую роль, мы не работали как команда в той мере, в которой должны.

Мы принимали неверные решения – как с мячом, так и без мяча. И пропущенные голы это демонстрируют. Мы должны были делать больше, и я, как тренер, беру ответственность на себя. Мы понимаем, что это дерби, но на протяжении игры ни разу не были похожи на команду, чего с нами почти не случалось за последние три года.

Мы уже потеряли слишком много очков в Серии А, и эта потеря особенно болезненная», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Интера ».