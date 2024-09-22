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«Интер» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Интер» сыграет в дерби с «Миланом» в 5-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoИнтер
logoМилан
logoсерия А Италия
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